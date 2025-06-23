快訊

一波三折！罷免李坤城案最終不送件 領銜人「雙手空空」赴選委會：已盡力

影／「阿家生蠔」老闆罵韓女星 稱「負面行銷促觀光」不介意負評

討好川普卻遭背叛 以伊衝突升高恐重創波斯灣國家經濟

高股息ETF受益人逆勢增 債券ETF受益人連四減

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF受益人數周變化。(資料來源：集保結算所，中國信託投信整理)
ETF受益人數周變化。(資料來源：集保結算所，中國信託投信整理)

以伊戰事未歇，地緣政治風險提高，加上關稅談判進展緩慢，上周台股持續承壓，周線翻黑，但投資人逆勢加碼高股息ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增2.4萬人，其中高股息ETF受益人數周增28,737人。

海外ETF方面，因上周有中信ARK創新主動式ETF（00983A）掛牌上市助攻，受益人數周增10,293人。債券ETF受益人數連四周衰退，上周再減3,719人，是否回穩仍待觀察。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周全球股市受中東地緣政治風險升溫呈現區間震盪整理格局。聯準會FOMC會議宣布利率不變，符合市場預期，但市場傳出美國可能撤銷部分半導體製造商的關稅豁免權，使晶片股整體承壓，也導致台股下挫。周末美國對伊朗三處重要核設施發動空襲，進一步引發投資人對中東戰事擴大的憂慮，今日亞股開盤普遍下跌。

不過，葉松炫也表示，基於當前軍事實力、經濟實力及國際環境現實，美國加入以伊戰局，不至於讓以伊衝突擴大到區域戰爭或世界大戰。伊朗無力進行全面軍事反擊以色列、美國，也沒有全面封鎖荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽）的能力，短期衝突大幅擴散的可能性低。

葉松炫認為，隨著AI需求持續擴張，舊世代半導體市場可望在下半年回穩，半導體設備商的基本面也有望觸底反彈。目前全球前五大半導體設備商的股價本益比低於五年平均，顯示估值仍具吸引力。若市場因戰爭及關稅等短期因素出現波動，投資人則可採取漸進式布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，美國經濟持續展現韌性，且隨著川普政府鬆綁監管，參議院更通過穩定幣法案，投資人有逐步回補美股部位的趨勢，上周12檔美股ETF受益人數轉為正成長。另外因00983A掛牌上市，也助攻海外ETF受益人數增加。而投資人持續全球布局，包含歐股ETF、陸股ETF等，近期都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名，包含航太防衛科技、加密貨幣等主題ETF，上周也擠入增量排行榜前十名。

上周投資人持續出脫債券ETF，受益人數周減3千餘人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，根據美國財政部公布4月國際資本流動（TIC）報告顯示，外國投資人對美國證券的淨購買額，由3月的2,823億美元，轉為4月的負429億美元，以4月美國金融市場動盪的程度來看，外資賣出規模並未特別大，拋售美國交易似乎有過度誇大之嫌。不過，聯準會FOMC會議雖維持聯邦資金利率不變，且聯準會官員仍預期關稅影響將在下半年後顯現，仍將牽動美債走勢。

張瓈尹強調，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，且美國日前公布5月非農就業報告，勞動市場確實已有降溫跡象。而根據聯準會官員最新經濟預估（SEP）將下修第4季經濟成長、上修通膨預測，顯示經濟下行風險持續上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。

此外，美國政府可望調降補充槓桿比率（Supplementary Leverage Ratio, SLR），進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，有利債市後市表現。相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，投資組合仍應將債券ETF納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 ETF

延伸閱讀

財部第3季公債發行計畫 擬發650億元舉新還舊

美國對等關稅仍不確定 最怕停滯性消費…彰化業界：美方訂單觀望中

聯合國安理會緊急開會 中俄倡停火 以代表：世界應感謝川普

5月分別成長12%、15% 中企出口轉向歐洲、東南亞

相關新聞

月投5000怎麼選ETF…0050太貴？新手存股族另闢蹊徑：00905更親民

零基礎的存股族最愛的莫過於買台股ETF，依CMoney最新統計，今年前五個月台股ETF資金湧入突破4,410億元，可以說國內每兩人就有一人買ETF，其中，商品內容又以市值、配息與主題選股優勢為吸金主力

油價波動引抄底潮！00673R 投資人暴增三成 法人：先投反分割避免風險

近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽），衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉...

定期買進00919為參與長期向上的經濟趨勢！真星華：沒有信念行不通

定期買進時間到！按照計畫買進1張00919。 長期投資的最根本信念是「經濟與市場長期趨勢向上」。如果不是這樣，長期投資根本就行不通，那些投資致富、複利的書通通不用看了。 從台股與美股的歷史

債市ETF動向：避險需求 資金靠攏投資等級債市

美國聯準會6月18日如預期維持利率於4.25%~4.5%、連四次按兵不動，並下修今明兩年經濟成長率至1.4%和1.6%（...

00985A力求績效超越市值型ETF！阿格力解析「增強型策略」：拓展至上市櫃前150大

面對琳瑯滿目的台股ETF，該如何挑選才能兼顧代表性與報酬率？財經YouTuber阿格力在節目中以淺顯易懂的方式說明市值型ETF的優劣，並解析即將於7月1日募集的野村00985A主動式ETF，如何透過「

0050一拆4後僅第一天上漲接著都是下跌！陳重銘：股價只跟成分股漲跌有關

元大台灣50（0050）一拆4，只有第一天上漲，接著就都是下跌。 這個故事告訴我們，分拆根本就是幻術，對股價一點幫助也沒有。 ETF是持有一籃子的股票，股價只有跟成份股漲跌有關，那麼還分拆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。