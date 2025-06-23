高股息ETF受益人逆勢增 債券ETF受益人連四減

以伊戰事未歇，地緣政治風險提高，加上關稅談判進展緩慢，上周台股持續承壓，周線翻黑，但投資人逆勢加碼高股息ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增2.4萬人，其中高股息ETF受益人數周增28,737人。

海外ETF方面，因上周有中信ARK創新主動式ETF（00983A）掛牌上市助攻，受益人數周增10,293人。債券ETF受益人數連四周衰退，上周再減3,719人，是否回穩仍待觀察。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周全球股市受中東地緣政治風險升溫呈現區間震盪整理格局。聯準會FOMC會議宣布利率不變，符合市場預期，但市場傳出美國可能撤銷部分半導體製造商的關稅豁免權，使晶片股整體承壓，也導致台股下挫。周末美國對伊朗三處重要核設施發動空襲，進一步引發投資人對中東戰事擴大的憂慮，今日亞股開盤普遍下跌。

不過，葉松炫也表示，基於當前軍事實力、經濟實力及國際環境現實，美國加入以伊戰局，不至於讓以伊衝突擴大到區域戰爭或世界大戰。伊朗無力進行全面軍事反擊以色列、美國，也沒有全面封鎖荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽）的能力，短期衝突大幅擴散的可能性低。

葉松炫認為，隨著AI需求持續擴張，舊世代半導體市場可望在下半年回穩，半導體設備商的基本面也有望觸底反彈。目前全球前五大半導體設備商的股價本益比低於五年平均，顯示估值仍具吸引力。若市場因戰爭及關稅等短期因素出現波動，投資人則可採取漸進式布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，美國經濟持續展現韌性，且隨著川普政府鬆綁監管，參議院更通過穩定幣法案，投資人有逐步回補美股部位的趨勢，上周12檔美股ETF受益人數轉為正成長。另外因00983A掛牌上市，也助攻海外ETF受益人數增加。而投資人持續全球布局，包含歐股ETF、陸股ETF等，近期都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名，包含航太防衛科技、加密貨幣等主題ETF，上周也擠入增量排行榜前十名。

上周投資人持續出脫債券ETF，受益人數周減3千餘人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，根據美國財政部公布4月國際資本流動（TIC）報告顯示，外國投資人對美國證券的淨購買額，由3月的2,823億美元，轉為4月的負429億美元，以4月美國金融市場動盪的程度來看，外資賣出規模並未特別大，拋售美國交易似乎有過度誇大之嫌。不過，聯準會FOMC會議雖維持聯邦資金利率不變，且聯準會官員仍預期關稅影響將在下半年後顯現，仍將牽動美債走勢。

張瓈尹強調，當前通膨壓力受關稅影響仍未除，且美國日前公布5月非農就業報告，勞動市場確實已有降溫跡象。而根據聯準會官員最新經濟預估（SEP）將下修第4季經濟成長、上修通膨預測，顯示經濟下行風險持續上升，因此美國公債價格逢低仍具吸引力。

此外，美國政府可望調降補充槓桿比率（Supplementary Leverage Ratio, SLR），進一步增加公債市場流動性，同時可能提高銀行對美國公債的需求，有利債市後市表現。相較於股市的高波動性，債券整體更具防禦性，投資組合仍應將債券ETF納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。