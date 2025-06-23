快訊

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗若封鎖荷莫茲海峽…亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

從呼聲高到官司纏身！林岱樺遭起訴身型消瘦 「市長夢碎」競選團隊幾乎崩解

月投5000怎麼選ETF…0050太貴？新手存股族另闢蹊徑：00905更親民

聯合新聞網／ 綜合報導
股市小白發問首次投資台股ETF，每月投入5000元有什麼ETF推薦。圖／聯合報系資料照片
股市小白發問首次投資台股ETF，每月投入5000元有什麼ETF推薦。圖／聯合報系資料照片

零基礎的存股族最愛的莫過於買台股ETF，依CMoney最新統計，今年前五個月台股ETF資金湧入突破4,410億元，可以說國內每兩人就有一人買ETF，其中，商品內容又以市值、配息與主題選股優勢為吸金主力，就有股市新鮮人在社群媒體Dcard上請益，「第一次投入ETF啥都不懂，想以每個月5000元投入，有什麼可以推薦？」引發網友熱烈的回響。

網友一面倒推薦近日剛一拆四回歸近發行價的元大台灣50(0050)，諸多留言提及「只要不要想著短時間賺大錢，0050投下去就不用管了」、「拜託，真的0050」、「定期定額0050，結案」、「新手就是0050最簡單」、「0050持續買進」。

也有網友建議，「可以考慮看看定期定額存市值型或者主動型ETF喔，等資金慢慢多起來再來做美股ETF」、「爬文看到的都說0050、006208，我就無腦買了 一年多目前還是能好吃、好睡，大跌時依舊沒在怕」。

網友們狂推的0050屬於市值型ETF龍頭，雖拆分後調降入手門檻從18.8萬調降至4.7萬，但仍不及市面上相近成分股卻僅要銅板價來的划算，舉例來說，FT臺灣Smart (00905)、群益台ESG低碳50 (00923)、中信臺灣智慧50(00912)等，同樣涵蓋成分股以台積電(2330)為大宗，但入手價格相對低於0050，以00905來說僅ㄧ萬元上下即擁有成分股紅利，相當吸引銅板族群。

總歸來說，依照原po的想法定期定額投資台股ETF，無論是哪一項標的最主要還是網友那句最真切「不要想著短時間賺大錢」，要存股就要有長時間做理財規劃的打算，才不至於未享受到甜頭反倒被過多的想法給擊潰！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 00923群益台灣ESG低碳50 00912中信臺灣智慧50 00905FT臺灣Smart 006208富邦台50 0050元大台灣50

延伸閱讀

日本不爽美國施壓提高軍費…直接取消「2+2」會談！網酸：快跟台灣談都接受喔

00878、00919該怎選？網實戰派出列：其實0050一檔就夠了

00878「滿4週年」從0到141張！存股哥回憶：當年它可說是地獄開局

台電前4月虧315億…10月電價恐再漲！網怒轟能源政策「錯到底」

相關新聞

月投5000怎麼選ETF…0050太貴？新手存股族另闢蹊徑：00905更親民

零基礎的存股族最愛的莫過於買台股ETF，依CMoney最新統計，今年前五個月台股ETF資金湧入突破4,410億元，可以說國內每兩人就有一人買ETF，其中，商品內容又以市值、配息與主題選股優勢為吸金主力

油價波動引抄底潮！00673R 投資人暴增三成 法人：先投反分割避免風險

近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽），衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉...

定期買進00919為參與長期向上的經濟趨勢！真星華：沒有信念行不通

定期買進時間到！按照計畫買進1張00919。 長期投資的最根本信念是「經濟與市場長期趨勢向上」。如果不是這樣，長期投資根本就行不通，那些投資致富、複利的書通通不用看了。 從台股與美股的歷史

債市ETF動向：避險需求 資金靠攏投資等級債市

美國聯準會6月18日如預期維持利率於4.25%~4.5%、連四次按兵不動，並下修今明兩年經濟成長率至1.4%和1.6%（...

00985A力求績效超越市值型ETF！阿格力解析「增強型策略」：拓展至上市櫃前150大

面對琳瑯滿目的台股ETF，該如何挑選才能兼顧代表性與報酬率？財經YouTuber阿格力在節目中以淺顯易懂的方式說明市值型ETF的優劣，並解析即將於7月1日募集的野村00985A主動式ETF，如何透過「

0050一拆4後僅第一天上漲接著都是下跌！陳重銘：股價只跟成分股漲跌有關

元大台灣50（0050）一拆4，只有第一天上漲，接著就都是下跌。 這個故事告訴我們，分拆根本就是幻術，對股價一點幫助也沒有。 ETF是持有一籃子的股票，股價只有跟成份股漲跌有關，那麼還分拆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。