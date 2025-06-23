月投5000怎麼選ETF…0050太貴？新手存股族另闢蹊徑：00905更親民

零基礎的存股族最愛的莫過於買台股ETF，依CMoney最新統計，今年前五個月台股ETF資金湧入突破4,410億元，可以說國內每兩人就有一人買ETF，其中，商品內容又以市值、配息與主題選股優勢為吸金主力，就有股市新鮮人在社群媒體Dcard上請益，「第一次投入ETF啥都不懂，想以每個月5000元投入，有什麼可以推薦？」引發網友熱烈的回響。

網友一面倒推薦近日剛一拆四回歸近發行價的元大台灣50(0050)，諸多留言提及「只要不要想著短時間賺大錢，0050投下去就不用管了」、「拜託，真的0050」、「定期定額0050，結案」、「新手就是0050最簡單」、「0050持續買進」。

也有網友建議，「可以考慮看看定期定額存市值型或者主動型ETF喔，等資金慢慢多起來再來做美股ETF」、「爬文看到的都說0050、006208，我就無腦買了 一年多目前還是能好吃、好睡，大跌時依舊沒在怕」。

網友們狂推的0050屬於市值型ETF龍頭，雖拆分後調降入手門檻從18.8萬調降至4.7萬，但仍不及市面上相近成分股卻僅要銅板價來的划算，舉例來說，FT臺灣Smart (00905)、群益台ESG低碳50 (00923)、中信臺灣智慧50(00912)等，同樣涵蓋成分股以台積電(2330)為大宗，但入手價格相對低於0050，以00905來說僅ㄧ萬元上下即擁有成分股紅利，相當吸引銅板族群。

總歸來說，依照原po的想法定期定額投資台股ETF，無論是哪一項標的最主要還是網友那句最真切「不要想著短時間賺大錢」，要存股就要有長時間做理財規劃的打算，才不至於未享受到甜頭反倒被過多的想法給擊潰！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。