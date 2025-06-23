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油價波動引抄底潮！00673R 投資人暴增三成 法人：先投反分割避免風險

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
近期因中東局勢升溫，衝擊全球近兩成原油運輸。路透
近期因中東局勢升溫，衝擊全球近兩成原油運輸。路透

近期因中東局勢升溫，伊朗可能封鎖荷莫茲海峽（又譯為荷姆茲海峽），衝擊全球近兩成原油運輸，導致油價劇烈波動。市場投資情緒轉強，不少人趁跌進場抄底，反向ETF「期元大S&P原油反1（00673R）」近兩周投資人數激增三成，從原本5,655人一口氣增加10,139人。

不過法人提醒，00673R目前因淨值過低，已被列入交易管制名單，包括禁止信用交易、借券及當沖。若淨值持續下滑至5元或3元，還可能面臨更多限制。因此建議投資人積極參與7月2日起的反分割投票，爭取恢復淨值、降低風險。

根據元大投信公告，00673R與槓桿型ETF 00706L將在7月24日召開受益人會議，討論反分割案。投資人將於7月2日起收到投票通知，可選擇用紙本回覆，或直接透過「集保e手掌握」及各大券商APP進行電子投票，程序簡便，幾分鐘內就能完成，投票截止時間為7月21日晚上11:59。

儘管6月13日00673R因事件刺激創下單日成交量新高（18.2萬張），但隨後中東局勢未明顯降溫，股價仍從6月13日的6.28元下滑至6月23日的6.03元。法人強調，若想續抱等待反彈，務必留意交易風險，也應主動投票把握反分割機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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