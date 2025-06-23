定期買進00919為參與長期向上的經濟趨勢！真星華：沒有信念行不通
定期買進時間到！按照計畫買進1張00919。
長期投資的最根本信念是「經濟與市場長期趨勢向上」。如果不是這樣，長期投資根本就行不通，那些投資致富、複利的書通通不用看了。
從台股與美股的歷史走勢，以及人們與各國政府對於促進未來經濟發展的行動，「經濟與市場長期趨勢向上」應該是可以預期的事。
當然趨勢發展的過程中，短期上下波動、系統風險等是不可避免的插曲。
金融保險業、傳統產業、公用事業、部分基礎電子產業等等成熟穩定的公司，是經濟與市場的一部分，也是如基石般的中堅力量，為長期趨勢向上做出貢獻。
這些已經走過成長期，現在處於成熟期的公司通常配發較多現金股利，其公開發行的股票被透過一些篩選標準(選股邏輯)打包成高股息ETF，隨著經濟與市場長期趨勢向上，這個高股息ETF的長期趨勢自然跟著向上。
然後每到ETF配息的時候，就會出現「左手換右手」、「賺股息賠價差」等等說法。
《致富心態》提到，不同的投資人在玩不同的遊戲，例如短期交易者與長期投資者關心的訊息、風險承受度、投資時間與判斷標準都不一樣。
玩不同遊戲的投資人之觀點，對他來說合情合理，對我可能不適用，甚至會造成投資損失。
所以聽到「左手換右手」、「賺股息賠價差」這些說法時，請先確認是玩什麼樣遊戲的投資人說的，我玩的遊戲跟他一樣嗎？
同樣一副撲克牌，橋牌、撿紅點、大老二的玩法不一樣。我在玩撿紅點，旁邊觀牌者與旁人聊昨天他玩橋牌大發神威的故事，我卻把他的獲勝策略當作玩撿紅點的必勝密技……這一把我會贏嗎？
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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