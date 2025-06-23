快訊

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

川普殺不死伊朗的核知識！美硬實力激化核武夢 1原因恐釀地面行動

聽新聞
0:00 / 0:00

債市ETF動向：避險需求 資金靠攏投資等級債市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計。（資料來源：彭博資訊）
主要債券型ETF資金流向統計。（資料來源：彭博資訊）

美國聯準會6月18日如預期維持利率於4.25%~4.5%、連四次按兵不動，並下修今明兩年經濟成長率至1.4%和1.6%（原1.7%和1.8%）、上修今明後三年失業率和通膨率，以反映關稅影響。官員預計今年仍將降息兩碼，但明年降息次數從兩次降至一次，內部分歧加大。

就資金流向而言，過去一周整體固定收益型ETF的資金淨流入增加至101.63億美元，其中，淨流入美國與亞洲債市分別增加至30.75億美元與33.31億美元，歐洲債市亦有4.08億美元淨流入。由債券品質分類，投資等級債市的淨流入規模較上周倍增至36.11億美元，非投資等級債市淨流入則降至1.12億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管聯準會對降息態度審慎，且關稅戰使市場面臨的風險升高，預期在關稅議題開始獲得解決、政策轉向鬆綁監管之際，企業併購活動可望有所回溫，整體非投資級債企業資產負債表良好，技術面順風仍存，仍看好美國公司債市機會，維持有紀律的主動精選標的策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 債市

延伸閱讀

第一金投信第3季展望：AI 轉型＋水電助攻＋債攻收益

第一金投信第3季展望：AI 轉型＋水電助攻＋債攻收益

短期信用債 攻守兼備

川普：鮑爾這蠢貨肯定不會降息 Fed應該一口氣降息10碼

相關新聞

00985A力求績效超越市值型ETF！阿格力解析「增強型策略」：拓展至上市櫃前150大

面對琳瑯滿目的台股ETF，該如何挑選才能兼顧代表性與報酬率？財經YouTuber阿格力在節目中以淺顯易懂的方式說明市值型ETF的優劣，並解析即將於7月1日募集的野村00985A主動式ETF，如何透過「

債市ETF動向：避險需求 資金靠攏投資等級債市

美國聯準會6月18日如預期維持利率於4.25%~4.5%、連四次按兵不動，並下修今明兩年經濟成長率至1.4%和1.6%（...

0050一拆4後僅第一天上漲接著都是下跌！陳重銘：股價只跟成分股漲跌有關

元大台灣50（0050）一拆4，只有第一天上漲，接著就都是下跌。 這個故事告訴我們，分拆根本就是幻術，對股價一點幫助也沒有。 ETF是持有一籃子的股票，股價只有跟成份股漲跌有關，那麼還分拆

00915連兩年高股息績效王翻車？配息縮水惹議！林正鋒：今年退步點可接受

凱基優選高股息30（00915）這檔曾經是高股息ETF績效王的標的，今年表現卻不如預期，引發投資人熱議。主持人盧燕俐在華視節目《鈔錢部署》中引述網友留言指出：「這次00915配息好令人失望喔。」對此，

統一美國50 ETF 009811 7月9日開募

在金庸的《射鵰英雄傳》中，各路門派無不趨之若鶩的《九陰真經》，記載著天下間最精深奧妙的武功，相傳得之可得天下。在金融市場...

買0056「睡公園」真的是危言聳聽！存股方程式：報酬率贏「定存利率＋通膨」

收到版友來訊，該版友喜歡現金流，只投資高息型ETF，看完一些網路文章之後緊張的問：投資高息型ETF，以後真的會睡公園嗎？ 直接講結論：投資高息型ETF，以後絕對不會睡公園。這是個已經討論非常久的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。