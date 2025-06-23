債市ETF動向：避險需求 資金靠攏投資等級債市

美國聯準會6月18日如預期維持利率於4.25%~4.5%、連四次按兵不動，並下修今明兩年經濟成長率至1.4%和1.6%（原1.7%和1.8%）、上修今明後三年失業率和通膨率，以反映關稅影響。官員預計今年仍將降息兩碼，但明年降息次數從兩次降至一次，內部分歧加大。

就資金流向而言，過去一周整體固定收益型ETF的資金淨流入增加至101.63億美元，其中，淨流入美國與亞洲債市分別增加至30.75億美元與33.31億美元，歐洲債市亦有4.08億美元淨流入。由債券品質分類，投資等級債市的淨流入規模較上周倍增至36.11億美元，非投資等級債市淨流入則降至1.12億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，儘管聯準會對降息態度審慎，且關稅戰使市場面臨的風險升高，預期在關稅議題開始獲得解決、政策轉向鬆綁監管之際，企業併購活動可望有所回溫，整體非投資級債企業資產負債表良好，技術面順風仍存，仍看好美國公司債市機會，維持有紀律的主動精選標的策略。

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