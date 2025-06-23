00985A力求績效超越市值型ETF！阿格力解析「增強型策略」：拓展至上市櫃前150大

面對琳瑯滿目的台股ETF，該如何挑選才能兼顧代表性與報酬率？財經YouTuber阿格力在節目中以淺顯易懂的方式說明市值型ETF的優劣，並解析即將於7月1日募集的野村00985A主動式ETF，如何透過「增強型指數策略（Enhanced Indexing）」突破傳統配置，追求更佳績效。

台股大盤代表是誰？市值型ETF打底布局

阿格力指出，若要投資台股整體市場，最具代表性的產品便是「市值型ETF」，如追蹤加權指數或富時台灣50的產品。他回測過去五年表現，加權指數上漲128%、富時台灣50則漲149%，整體表現相當亮眼。

然而，他也提醒，表面上的高報酬背後是否藏有泡沫，仍須觀察「基本面」是否同步成長。從台灣出口值可見，2000年每月出口121億美元，如今經常超過400億美元，2024年5月更寫下517億的歷史新高，顯示產業實力與AI浪潮密切相關。

傳產拖累前50大市值？阿格力提「踢掉5家、換入鈊象...等」模擬法

阿格力分析，富時台灣50雖然能代表台股大盤，但也存在幾個潛在問題：

權重集中：如台積電獨大，可能掩蓋其他績效優異個股的表現。 傳產占比高：如台塑、中鋼等大型傳統產業因股本龐大進入前50大，儘管近年表現低迷，仍占有重要權重。

他提出模擬調整法，將富時50中5檔績效較差的公司移除，改納入如元太、鈊象、力旺等表現突出的成分股，近三年報酬率可望提高6.8%。

「別小看每年多2%、3%，時間拉長後差異驚人」，他強調，若投資100萬，每年多賺1%、2%、3%，17年後資產分別可成長至696萬、824萬與975萬元。

00985A登場：市值＋選股雙強化 費用比主動ETF更親民

阿格力介紹，野村投信將於7月1日至4日募集的00985A「野村台灣增強50主動式ETF」，便是以富時台灣50為基礎指數，加入「增強型指數策略」打造的全新ETF。最大特色包括：

選股範圍擴大：從前50大市值拓展至上市櫃前150大，提升潛力股納入機會。 三大因子量化篩選：融合價值（如殖利率、淨值比）、動能（如股價趨勢）、成長（如獲利預估）等指標挑選成分股。 太弱留強、集中度控管：設計「單一持股不超過30%」上限，降低過度依賴台積電等個股風險。

費用方面，00985A的經理費為0.45%、保管費0.035%，合計僅0.485%，不僅低於一般主動式ETF，也比部分被動式ETF更親民。

阿格力認為，對於原本就有市值型ETF配置、希望進一步追求超額報酬的投資人而言，00985A值得關注與追蹤。「不要小看報酬率的細微差異，時間一拉長，就是勝率的關鍵。」

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