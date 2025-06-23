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債券主動式ETF與平衡型ETF 可望第3季掛牌上櫃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金管會打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，2025年開放主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易，立法院財政委員會23日視察期貨交易所與櫃檯買賣中心，櫃買中心總經理陳麗卿簡報時指出，今年第3季將有首檔債券主動式ETF與平衡型ETF掛牌上櫃。

聯博投信已宣布7月14日推出台灣首檔投資等級債主動ETF的聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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