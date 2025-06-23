債券主動式ETF與平衡型ETF 可望第3季掛牌上櫃
金管會打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，2025年開放主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易，立法院財政委員會23日視察期貨交易所與櫃檯買賣中心，櫃買中心總經理陳麗卿簡報時指出，今年第3季將有首檔債券主動式ETF與平衡型ETF掛牌上櫃。
聯博投信已宣布7月14日推出台灣首檔投資等級債主動ETF的聯博投資等級債入息主動式ETF（00980D）。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言