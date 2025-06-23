債券主動式ETF與平衡型ETF 可望第3季掛牌上櫃

元大台灣50（0050）一拆4，只有第一天上漲，接著就都是下跌。 這個故事告訴我們，分拆根本就是幻術，對股價一點幫助也沒有。 ETF是持有一籃子的股票，股價只有跟成份股漲跌有關，那麼還分拆

2025-06-23 10:09