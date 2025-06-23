自駕計程車 Robotaxi 再度引爆話題 智能車供應鏈ETF可望受惠

依行政院主計總處5月底最新估值，2025年上半年出口年增上看22.6％、出口規模2,757億美元，改寫歷年最佳上半年紀錄，反映在規模值逾500億美元，是前所未見的樂觀，主要原因來自人工智慧（AI）和高效能運算等創新科技應用商機蓬勃發展，需求熱度不減，其科技產品新品周期已陸續啟動，再來美國高額對等關稅暫緩實施，順勢加大拉貨力道，顯示台灣AI企業動能強勁。

永豐智能車供應鏈ETF（00901）基金經理人王茗冠指出，近期觀察到智能駕駛的技術已逐漸成形，特斯拉預計在6月底前在德州奧斯汀推出自駕計程車服務。值得留意的是，特斯拉品牌優勢是低成本，預計增加市場占有率。其中還有Waymo、 Rivian 、Mobileye 、Wayve等新興科技公司投入自動駕駛技術開發，各自採用不同的AI模型與解決方案，由此可見Robotaxi仍有相當大的成長潛力，驅動各家廠商投入市場。

法人機構近期發布中國大陸Robotaxi市場研究報告，大陸Robotaxi市場總規模將從2025年的5,400萬美元激增至2035年的470億美元，預計十年內市場規模將有757倍的驚人增長，顯示自駕計程車未來有相當大的成長潛力。Robotaxi將是智能駕駛領域中最快能夠商業化的技術，較傳統計程車有更長的營運時間和高效的路徑規劃，料將創造更多營收。

AI近年來在各產業應用突飛猛進，5月在台灣舉行的COMPUTEX 今年主題為「AI Next」，尤其是在AI基礎設施建設完善後，下一階段就是軟體應用，其中智能車為目前AI應用最重要的一塊，台灣科技國家隊將和世界科技供應鏈一同成長。

不論是智能車、資料中心、機器人、超級電腦等新創科技產業，台灣科技國家隊都在世界科技供應鏈占有一席之地，永豐投信表示，投資台灣智能車相關供應鏈將可望受惠於全世界科技產業增長，00901ETF正好涵蓋AI晶片、電腦及周邊設備業與AI應用相關企業，是捕捉長線紅利的工具之一，投資人可採取定期定額分批方式，降低進場風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。