00915連兩年高股息績效王翻車？配息縮水惹議！林正鋒：今年退步點可接受

凱基優選高股息30（00915）這檔曾經是高股息ETF績效王的標的，今年表現卻不如預期，引發投資人熱議。主持人盧燕俐在華視節目《鈔錢部署》中引述網友留言指出：「這次00915配息好令人失望喔。」對此，《Smart智富》月刊社長林正鋒強調，雖然00915今年配息與績效雙雙下滑，但他仍將其納入加碼觀察名單，「因為不能因為好學生一次考差就全盤否定。」

林正鋒坦言，00915今年無論是配息或總報酬都表現平平，績效落後其他高股息產品約2到3個百分點。他也坦承，雖然00915曾連兩年奪下績效第一，「今年的確是落入凡間」，但強調這仍在合理範圍之內，目前僅將其加碼優先順序排在00713之後。

成立以來績效仍居前段班 林正鋒：今年吐回多少很關鍵

根據林正鋒統計，自00915於2022年8月9日成立至2025年6月12日，含息總報酬已達89%，遠優於0056的61%、00878的53%，甚至也勝過台股市值型代表006208（72%）。他指出：「這麼多次都考高分，今年退步一點，我覺得可以接受啦。」

他認為，今年正是觀察00915能否「守住勝利果實」的重要時刻。若只是「吐回」2至3個百分點，屬於合理修正；但若是大幅回吐10%至20%，就須重新審視其長期績效穩定性。

針對00915成分股組成，林正鋒也提醒市場不必過度驚慌。「當你看到績效不好時，才會想看成分股」，而這時其實股價已經反映第一波利空。他強調，只要未來持續調整持股結構，不符合條件的個股也會被汰換，長線仍可觀察。

投資人希望配息穩定 高配低配落差大惹反感

節目中也談及00915配息波動幅度過大，林正鋒作為持有人公開表達意見。他指出：「你推高股息ETF，就是應該盡量配得穩定。」他不諱言，高低落差會對退休族造成實質影響，「用高配時代來安排支出，等到低配的時候，連滷肉飯都不敢加滷蛋，真的不要這樣折磨人。」

他也建議投信公司應更加重視穩定性，避免因行情好時拼命拉高配息吸引投資人，行情轉弱又急速縮手。這樣的高低起伏，不只影響信心，也可能讓依賴配息生活的族群措手不及。

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