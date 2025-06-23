統一美國50 ETF 009811 7月9日開募

在金庸的《射鵰英雄傳》中，各路門派無不趨之若鶩的《九陰真經》，記載著天下間最精深奧妙的武功，相傳得之可得天下。在金融市場，統一投信即將推出的統一美國50 ETF（009811），它所追蹤指數美國50指數，囊括美國市值前50大頂尖企業。這些涵蓋各行各業的巨頭匯聚一堂，彷彿一本現代金融的「武林秘笈」。統一美國50 ETF（009811）將於7月9至11日開始募集繳款，IPO入手價1萬元，於統一投信官網線上申購更可享0%手續費。

在全球經濟武林之中，各國皆有傳承數十載的獨門絕學，紛紛憑藉自身的產業優勢與策略，激烈角逐全球經濟版圖的「50真經」。其中，以美國與台灣兩大市場受到高度關注，長年來亦步亦趨，堪稱是「雙雄並立」的經典寫照。從過去十年成果來看，橫跨疫情亂世、烏俄戰爭等一場場市場動盪的驚濤駭浪，美國50指數憑藉深厚資本與創新實力，繳出294%正報酬，相較其他主要股市，略勝一籌。對於目前仍手握台灣50指數的投資人，若欲強化自身投資武功、提升對抗未來風險的能力，不妨考慮兼修美國50指數，如此可達剛柔並濟之效，穩中求勝。

統一投信即將推出的統一美國50 ETF（009811）所追蹤指數為美國50指數，堪稱一本美國五十真經。匯聚蘋果、輝達（NVIDIA）、波克夏、禮來、VISA、好市多等市值巨頭，內力深厚、底蘊雄渾。更橫跨科技、醫療、金融、消費等多元行業，攻守兼備、剛柔並濟。在當前關稅壓力逐漸升高、市場風雲詭譎之際，美股素來有「牛長熊短」之勢，對想在市場中穩健立足的投資人而言，美國50指數正是一個合適的投資心法。

009811每股發行價為新台幣10元，IPO入手價1萬元，提供投資人用小資本也能修煉自己的投資真經。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。