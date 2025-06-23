買0056「睡公園」真的是危言聳聽！存股方程式：報酬率贏「定存利率＋通膨」

收到版友來訊，該版友喜歡現金流，只投資高息型ETF，看完一些網路文章之後緊張的問：投資高息型ETF，以後真的會睡公園嗎？

直接講結論：投資高息型ETF，以後絕對不會睡公園。這是個已經討論非常久的老問題，版主也曾撰寫過多篇文章釋疑，似乎有非常多網紅以攻擊高息型ETF為樂。高息型ETF頂多就是報酬率落後市值型ETF，沒有差勁到一文不值。以元老級的0056為例，2007年上市至今的含息年化報酬率5%以上，報酬率贏過「定存利率+通膨」是沒問題的，怎麼會淪落到睡公園。

不過，在選擇投資市值型或高息型ETF時，有幾個觀念必須釐清：

1.報酬率與殖利率是不同概念，高殖利率不代表高報酬率。

2.報酬=價差+配息。市值型雖然配息略差，但比較會漲，有較高的價差利得；高息型雖然配息高，但股價不太會動，價差利得較少。整體而言，雖然市值型配息較差，但長期因為很會漲，所以市值型總報酬率會優於高息型。

3.追求殖利率或報酬率都是對的，如果真心喜歡現金流，完全投入高息型ETF也沒錯。但如果論總報酬（價差+配息），市值型應會略勝一籌。

4.當前數檔高息型ETF的殖利率高到10%以上，這絕對不是正常狀況，投信為吸引買氣而超額配發，實不可取。有部分高息型ETF因配息逐漸調降而遭投資人謾罵，其實配息調降不過是回歸正常而已。合理的高息型ETF殖利率大約介於6%～8%之間。

5.市值型ETF雖然殖利率偏低，但因為長期股價不斷走高，配息理應會跟著攀升；換句話說，長期投資市值型ETF20年、30年，每年領取的股利總額有機會超越長期投資高息型。

釐清這幾個觀念之後，再來評估應投資哪一類型產品。如果距離退休還需十年以上，真的可以考慮市值型多投入一點。存股是一場長達20年、30年的馬拉松，有人扛不住市值型的波動，如果因此就放棄投資就太不明智了；高息型每月每季都會有正面回饋（配息），如果因此能讓更多保守的人願意投資，也很棒啊，總強過定存與儲蓄險。只要釐清觀念，審慎思考之後做出自己能承擔的投資決策，版主不認為全數投入高息型是錯的（只是相對於投入市值型，會少賺很多）。

投資高息型ETF會「睡公園」真的是危言聳聽了。

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