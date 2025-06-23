快訊

校長之子／建中學霸棄醫成音樂人 為電影「器子」創主題曲

偏鄉醫療告急還敢買房？ 他憂地區醫療萎縮將致「死城化」

拋伊朗政權改變論！川普稱有何不可 高呼「讓伊朗再次偉大」

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐五檔ETF配息金額出爐 6月23日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投信五檔股債ETF 6月23日為最後買進日。（聯合報系資料照）
永豐投信五檔股債ETF 6月23日為最後買進日。（聯合報系資料照）

永豐投信五檔股債ETF 6月23日為最後買進日，均在6月24日進行除息，並在7月18日發放配息。分別為永豐10年A公司債(00836B)、永豐1-3年美公債(00856B)、永豐20年美公債(00857B)、永豐優息存股(00907)、永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)。

美國5月CPI消費者物價指數及PPI生產者物價指數均符合市場預期，且加徵關稅尚未反映於價格端，基本物價相對穩定，亦反映供應鏈改善效果，通膨壓力的緩解推升聯準會年底前降息兩碼的機率。美國降息預期的升溫有利於資金回流新興市場，特別是台灣作為科技股重鎮，預計將吸引更多國際資金。

永豐投信表示，通膨放緩有利內需消費復甦，餐飲、零售與觀光股表現穩健，投資人可逢低布局內需傳產股，作為防禦型資產配置。

永豐投信表示，展望後市，中美經貿談判的進展與美國降息預期將持續為台股注入動能，但關稅政策的反覆帶來短期波動，以及通膨數據可能反應關稅調整後的影響，再加上近期中東地緣政治風險升溫，令市場恐慌情緒升溫，油價上漲推高全球通膨預期，影響聯準會的降息決策，因此需密切關注後續通膨與經濟數據表現。

債市可配置短債與長天期債，透過靈活配置不同到期期限的債券及具備信用評等優勢的標的，提升整體資產組合的風險承受力與報酬潛力；台股部分，在全球利多催化下展現韌性，看好高殖利率兼具防禦性的金融與傳產股。投資人應透過ETF進行布局，把握內需主線，靈活調整資產配置，以迎接下半年潛在的利多行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00907永豐優息存股 00857B永豐20年美公債

延伸閱讀

短期信用債 攻守兼備

全球市場觀測站／邊境市場、新興債 出色

大戶理財新動向！億級富豪賣美債拉高現金部位 國銀高層揭4原因

僅美系進口車有望受惠　關稅、貨物稅若降國產車會被打趴？

相關新聞

買0050就好了…他怒喊：買VT賺10%還是賠！匯率風險大反思

Dcard網友在股票板貼出自身經驗，坦言「買VT帳面獲利10%，結果一換算匯率根本沒賺」，呼籲大家「買0050就夠了」，不必承受匯率風險、又能享有較高報酬，引發眾人熱議。面對「早知道就買0050」的懊

00878「滿4週年」從0到141張！存股哥回憶：當年它可說是地獄開局

存00878已滿4週年，從0到141張，一路走來始終如一，主要資金來源為股息再投入、個股停利轉換、股票質押，成本均價19.75，帳面4.81%（+$133,950)。 雖然帳面獲利沒有很多，但存

0050報酬贏0056…買ETF是投資還是爽感？網掀「配息信仰」大辯論

0050總報酬遠勝0056，卻仍輸在配息爽感？Dcard網友掀起ETF投資心態論戰。

00878、00919每月定投！靠「月存2萬」4年存到第一桶金 被讚翻：穩穩來最猛

一位女網友近日在Dcard理財板發文分享，自己靠著「每月存2萬＋定投ETF」的方式，默默在第4年完成百萬存款目標。除了省吃儉用、嚴格記帳，她還固定每月投入1萬元在高股息ETF 00878與00919，

永豐五檔ETF配息金額出爐 6月23日最後買進日

永豐投信五檔股債ETF 6月23日為最後買進日，均在6月24日進行除息，並在7月18日發放配息。分別為永豐10年A公司債...

主動式股債ETF 掀熱潮

川普關稅政策的不確定因素仍在，以伊戰事又增加市場的變數，凸顯靈活因應金融環境的重要。從國內投信近期將新募的基金來看，主動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。