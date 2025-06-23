永豐五檔ETF配息金額出爐 6月23日最後買進日

永豐投信五檔股債ETF 6月23日為最後買進日，均在6月24日進行除息，並在7月18日發放配息。分別為永豐10年A公司債(00836B)、永豐1-3年美公債(00856B)、永豐20年美公債(00857B)、永豐優息存股(00907)、永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)。

美國5月CPI消費者物價指數及PPI生產者物價指數均符合市場預期，且加徵關稅尚未反映於價格端，基本物價相對穩定，亦反映供應鏈改善效果，通膨壓力的緩解推升聯準會年底前降息兩碼的機率。美國降息預期的升溫有利於資金回流新興市場，特別是台灣作為科技股重鎮，預計將吸引更多國際資金。

永豐投信表示，通膨放緩有利內需消費復甦，餐飲、零售與觀光股表現穩健，投資人可逢低布局內需傳產股，作為防禦型資產配置。

永豐投信表示，展望後市，中美經貿談判的進展與美國降息預期將持續為台股注入動能，但關稅政策的反覆帶來短期波動，以及通膨數據可能反應關稅調整後的影響，再加上近期中東地緣政治風險升溫，令市場恐慌情緒升溫，油價上漲推高全球通膨預期，影響聯準會的降息決策，因此需密切關注後續通膨與經濟數據表現。

債市可配置短債與長天期債，透過靈活配置不同到期期限的債券及具備信用評等優勢的標的，提升整體資產組合的風險承受力與報酬潛力；台股部分，在全球利多催化下展現韌性，看好高殖利率兼具防禦性的金融與傳產股。投資人應透過ETF進行布局，把握內需主線，靈活調整資產配置，以迎接下半年潛在的利多行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。