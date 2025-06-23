00878「滿4週年」從0到141張！存股哥回憶：當年它可說是地獄開局

存00878已滿4週年，從0到141張，一路走來始終如一，主要資金來源為股息再投入、個股停利轉換、股票質押，成本均價19.75，帳面4.81%（+$133,950)。

雖然帳面獲利沒有很多，但存股看得是長期，前5年其實都還在前期的累積階段，而比起帳面數字我更在意這套現金流系統是否能有效運作。

以我親自實測借貸存股達7年，也經歷過幾次多空循環來看，做好風險控管確實能讓資產、現金流的累積更有效率，讓你的財務系統有穩固的現金流當做靠山。

00878當年可說是地獄開局，前2季配息慘不忍睹，但誰也沒想到4年後它會成長為規模突破4千億，並且穩定配息，年化殖利率預估突破9%的高股息。

這4年來也看了很多，存股變存骨、00878配息要配不出來了、借貸投資會睡公園等等等，在大家還在爭論之時，我已用借貸存股快轉時間，讓自己提前體驗15-20年後的退休生活。

沒錯，存股會變存骨、00878配息也要配不出來了、借貸投資更會睡公園，套句基努李維的名言「就算你說1+1=5，你也是對的」。

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