主動式股債ETF 掀熱潮

川普關稅政策的不確定因素仍在，以伊戰事又增加市場的變數，凸顯靈活因應金融環境的重要。從國內投信近期將新募的基金來看，主動式ETF成為焦點，繼台股主動式ETF之後，全球股票及債券主動式ETF都將陸續登場。

另外，首檔股債平衡ETF也將於近期募集，協助投資人在追逐成長的同時也能降低波動風險。

台灣的ETF市場飛速成長，推升本土投信規模成長茁壯。大型境外基金公司過去很少涉足國內的被動式ETF市場，直到主動式ETF法規開放，這些外商投信終於找到施力點，結合國際資源與國內在地化經驗，紛紛加入戰場，可望帶給投資人更多元的產品。

在主動式ETF方面，主動安聯台灣高息（00984A）將於26日開募，訴求是高息股加上成長潛力股，是德國資產管理公司首度在台推出主動式ETF。安聯投信是台股主動式基金的龍頭，在台股共同基金5,500多億元的規模中，安聯市占率高達18.6%。

投信近期新募基金

在境外產品方面，安聯收益成長基金是國人的最愛，國人持有金額超過7,000億元。

至於台灣最大主動債券基金公司聯博投信，也將於7月14日推出台灣首檔主動式債券ETF，即主動聯博投等入息（00980D），每月配息。

這是聯博在台的第一檔ETF，準備時間長達二年，標的以成熟市場投資等級債為主，也將彈性配置非投資等級債，會進行匯率避險以因應市場動盪，但避開新興市場債及公債以降低波動。

貝萊德及摩根投信6月也都送件申請募集ETF。這兩家大型美國資產管理業者都以美股為標的，前者為S&P 500指數相關ETF，後者則是美國科技股相關的主動式ETF。

野村投信成功推出主動野村臺灣優選（00980A）之後，將於7月1日起募集主動野村臺灣50（00985A），為台灣首檔市值型主動ETF，採取年配息。

平衡凱基美國TOP（00980T）將於7月底開募，是國內首檔股債平衡ETF。這檔ETF強調布局人工智慧（AI）主題搭配市值加權機制，輔以不同天期公債抗波動。

此外，PGIM保德信全球跨國藍籌100、統一美國50、富邦雙核心戰略多重資產基金、台新全球龍頭成長也都將於近期募集，各有優勢，提供投資人多樣化的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。