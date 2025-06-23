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0050報酬贏0056…買ETF是投資還是爽感？網掀「配息信仰」大辯論

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

「不配息買ETF幹嘛？」這句話成了導火線。Dcard一位網友分享與朋友討論ETF的經驗，指出台灣人對「配息＝ETF存在意義」的信仰，早已根深蒂固。儘管數據顯示0050長年總報酬明顯勝過0056，但配息型ETF仍成為大多數人首選，引發眾人對「投資心態」的激烈討論。

文章指出，配息並非萬靈丹，如果還有穩定收入，追求月月領息可能只是自我安慰。從2010至2024年，0050年化報酬10.5%，遠優於0056的7.6%。

對年輕人來說，追求資產增值應優先於帳戶每月跳出現金帶來的短暫快感。這番見解引來網友兩極回應，有人認同「投資不是討紅包，是讓錢變更多錢」，也有人反問「那正二報酬更高，為什麼大家不買？」

有些人認同原PO觀點「台灣人就是執著配息＝現金流」、「股息再投如果量大很有感」；但也有人不買單：「這種文章早就爛大街」、「你要量大才會有感，不然953B、713都是傻子？」

還有人直言「我錢放戶頭會想花掉」，可見不少人其實是靠配息來管住自己。也有留言酸味濃厚：「台灣價值已經害死不少台灣人」、「說穿了就是爽感心理，講報酬也沒人聽」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資產 現金流 報酬 ETF 0056元大高股息 0050元大台灣50

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