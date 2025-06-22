00878、00919該怎選？網實戰派出列：其實0050一檔就夠了

Dcard網友發問「00878跟00919該選哪一檔」，表示自己已持有0050與00878，最近發現00919表現比較強，有些心動想換標的。這則提問引來不少網友分享看法，有人一語雙關直說「其實0050一支就夠了」，也有人力推00919「這次配息沒調降，相對有優勢」。

這位網友本來就已經有0050與00878，但近期觀察00919表現「感覺比較優」，心中產生猶豫，想問問其他人會選哪一個。

對於ETF選擇，許多網友直接站穩基本盤「其實0050一支就夠了」、「唯一信仰0050即可」。也有不少人偏好老牌高股息標的00878，強調「比較穩」、「00878放著沒賣」，顯示對長期穩定配息的期待與信任。

有人明確指出「從殖利率來看00919比較優，這次也沒調降」，主張00919的配息相對穩定。更有網友透露「朋友買了60幾張」，也有三檔齊買的做法「我三檔都買，每個月都能配息」，展現現金流派的配置思維。

也有網友跳脫二選一的框架，提醒原PO應回歸投資本質「你都覺得00919比較優了，那就買啊」、「投資沒有對錯，又不是上帝，怎麼可能知道未來走勢」，點出選擇應以自身需求與風險承受度為核心依據。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。