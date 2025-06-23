買0050就好了…他怒喊：買VT賺10%還是賠！匯率風險大反思

Dcard網友在股票板貼出自身經驗，坦言「買VT帳面獲利10%，結果一換算匯率根本沒賺」，呼籲大家「買0050就夠了」，不必承受匯率風險、又能享有較高報酬，引發眾人熱議。面對「早知道就買0050」的懊悔聲，有人附和，也有人嗆聲：「才買兩個月就在叫，韭味濃郁。」

這位網友指出自己在4月股災後進場VT，美股雖反彈約22%，但因台幣大幅升值，等於獲利全被匯率吃掉，配息還要被扣30%稅，相較之下台股如006208反而漲更兇、也無匯損困擾。他語帶懊悔地說：「真的搞不懂自己在忙什麼。」

不少網友對原PO的「VT換匯賠錢」經驗感同身受，直言「買美股脫褲子放屁」、「台股就夠用了」，甚至笑說「今天馬上預約0050定期定額」。也有人忍不住吐槽原PO心態太短視：「才買兩個月就後悔，有夠韭菜」、「關鍵字就是：早知道、兩個月」。

不過，長期投資派力挺美股策略，有人認為「美元長期一定會升」、「放10年匯率自然會平」，甚至還有券商留言說「現在是台幣強勢期，加碼正好，之後台幣貶值就雙賺」。也有冷眼旁觀者嘲諷：「才兩個月就在叫」、「你知道什麼是閒錢投資嗎」、「別人債券虧15%都沒在吭聲咧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。