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00878、00919每月定投！靠「月存2萬」4年存到第一桶金 被讚翻：穩穩來最猛

聯合新聞網／ 綜合報導
Dcard女網友分享靠記帳與定投00878、00919的理財習慣，月存2萬、4年達成百萬目標，引起眾多網友共鳴。報系資料照
Dcard女網友分享靠記帳與定投00878、00919的理財習慣，月存2萬、4年達成百萬目標，引起眾多網友共鳴。報系資料照

一位女網友近日在Dcard理財板發文分享，自己靠著「每月存2萬＋定投ETF」的方式，默默在第4年完成百萬存款目標。除了省吃儉用、嚴格記帳，她還固定每月投入1萬元在高股息ETF 00878與00919，成為網友眼中「最穩派」的存錢代表。

原PO提到，自己目前月薪約6萬元（為業務性質工作，業績好時有機會拉高至8萬），生活支出也有固定控管，包括租金1萬、餐費1萬、保健品1,800元、娛樂開銷最多5,000元不等。其中最堅持的一筆開支就是「每月固定定期定額買00878與00919」，配置為1：1。

她表示，選擇高股息ETF是因為無法承受個股波動，「上次川普一句話股票全跌停，我沒有那個心臟承受這些風險」，因此採用穩定存股方式，逐步累積資產。目前每季配息可領約3,000元，希望有天配息能負擔更多生活開銷。

留言區出現不少共鳴與交流，有人分享「月薪5萬多，每月投資0056和00919共5,000元，8,000元則存到旅遊基金帳戶」，也有人提到「一開始就選富邦定期定額免低收，小錢累積真的有效果」。

不少網友表示佩服：「堅持四年真的很不容易」、「ETF買對真的省心」、「月存兩萬很猛，有第一桶金之後就會輕鬆多了」。也有現實派提醒「通膨這麼嚴重，現在的第一桶金至少要120萬」，甚至有人笑說：「一桶金能幹嘛？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 月薪 川普 定期定額 季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

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