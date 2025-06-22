ETF換股潮解碼 熱門股出列 南亞科、玉山金等內外資同步搶進

台股除要消化川普關稅的利空外，又要面臨以伊戰事不確定因素。在台股大型ETF換股潮中，三大法人對部分換股標的看法紛歧，內外資法人共識聚焦電子股及利基金融股等標的。

統計顯示，南亞科（2408)、玉山金、中信金等14檔獲得內外資同步買超加持，股價表現擊敗大盤，成為市場焦點。

CMoney統計，最近五個交易日，南亞科、玉山金、中信金、華邦電、台中銀、中興電、亞翔、健鼎、台灣高鐵、環宇-KY、聯鈞、神基、華城、新日興等14檔個股，獲得內外資同步買超最多，單周股價漲幅也都優於大盤，成為市場交投亮點。

電子股恢復生氣，有助於大盤維持在高檔區。在內外資上周同步買超最多的14檔個股中，以電子股占八檔最多，其中半導體股占四檔，其他是電子零組件股、電腦及周邊設備股等；金融股三檔；傳產股也有三檔，包括兩檔電機機械股及一檔航運股。

就張數來看，三大法人最愛南亞科，同步站在買方，五個交易日合計買超2.9萬張，推升股價單周大漲10%，遠優於大盤0.1%的跌幅；本月以來強漲29.3%，也打敗大盤同期間3.2%的漲幅。

南亞科受惠於DDR4供不應求，業界估計DDR4價格漲勢可望持續到年底。華邦電雖以DDR3為主，但也跟著沾光，上周獲得三大法人買超共1.1萬張，股價單周上漲2.7%。

另外，矽光子族群環宇-KY及聯鈞也是盤面焦點，上周都獲得三大法人同步買超肯定，股價分別大漲12.4%、8.8%；無塵室大廠亞翔受惠訂單滿滿，三大法人同步站在買方，帶動股價單周大漲14.4%；印刷電路板（PCB）廠健鼎及軸承廠新日興各有利基，都獲得外資及投信青睞，上周股價分別上漲7.3%、16.2%。

不少金融股最近成為土洋對作標的，主要原因為大型台股ETF調整成分股，另外則是因為內外資法人對金融股前景看法不一。

在上周，投信買超最多的五檔個股都是金融股，依次為第一金、凱基金、國泰金、台新金、富邦金，但外資全都大賣超。

其他土洋明顯對作的金融股還包括彰銀、華南金、上海商銀、永豐金、新光金等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。