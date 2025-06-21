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0050還適合長期存？網熱議「袋鼠盤」下的定期定額信仰

聯合新聞網／ 綜合報導
0050分割後操作風格分歧，有人改做價差、有人堅守定期定額。報系資料照
0050分割後操作風格分歧，有人改做價差、有人堅守定期定額。報系資料照

元大台灣50（0050）完成分割後，成交量顯著放大，部分投資人趁波動操作價差，但也引發討論：在這種跳上跳下的「袋鼠盤」走勢下，還有人在穩穩定定地存0050嗎？

這位網友觀察自己與朋友的行為，表示0050分割後「進出變頻繁」，多數人開始改為「漲了就出、跌了再進」，已經不像過去那樣乖乖定期定額。他自己則調整為「雙周扣」的定期不定額方式，並引用股癌觀點：「0050還是應該當作長期資產配置，靠時間累積勝率。」

在市場波動加劇的氛圍下，仍有不少網友堅持「穩穩買、長長抱」的存股信仰。有網友笑說「我啊，我就蠢」，也有人自豪地分享：「今年4月股災還加碼一些」、「我都定期定額30年了，報酬率好安心」。還有人強調原則：「你只要不買溢價、放長就行了」、「朋友每天殺進殺出，結果績效輸我定期定額」。

相對地，價差派與質疑聲浪也不容忽視。一派認為：「現在還有人不知道穩定存0050的好嗎？」「買ETF做波段？你怎不去玩台指就好？」更有激烈的批評：「定期定額蠢爆，這種是給不會買的人當藉口」、「有跌才買，沒跌幹嘛買？」甚至直言「袋鼠盤本來就是給你做價差的啊！」

不過，也有理性網友給出中庸之道的策略建議，例如「改不定額+1」，或是善用投資平台工具：「APP設定乖離加扣，彈性控管進場點」，強調依照個人習慣與風險承受度調整，才是長期勝出的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 市值型 ETF 0050元大台灣50

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