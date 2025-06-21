0050降費用引爆轉倉潮？網喊買爆、也有人堅守006208

台股市值型ETF龍頭之爭再度升溫！有網友在PTT股板以「0050 / 6208 今夜 Dochi？」為題發文，分享自己轉換ETF持倉的經驗，從原本偏好006208（富邦台50），因為元大台灣50（0050）大降管理費與經理費後，決定將006208資金轉入0050，並強調「買越多、成本越低」的抱團效益，引起大量討論。

原PO指出，0050推動累進費用制度後，規模暴增至6300億，費用已降至0.135%，相較006208的0.185%更具競爭力。他也強調54C股利占比差異，0050僅約30-40%，而006208接近100%，對於高所得者更有節稅效益，「費用更低，稅還省更多」，成為其轉換主因。

此外，他也引用股版觀察資料，指出0050自2月以後的單月內扣費用與006208幾乎打平，年底前總費用有望勝出。

不少網友看好0050降費用帶來的長期優勢，紛紛表態加入行列：「好，新資金開買50」、「禮拜一買了」、「明天買入100張試試水溫」。支持者認為累進費用制度能隨規模下降而帶來成本優勢，是值得長期投入的選擇。

但也有網友持保留態度，提醒別急著轉倉：「資產不到八位數應該都沒什麼差」、「轉換成本都比你省下來的多了==」、「不如006208保留，新資金再買0050就好」、「年底006208可能會有反擊，不會坐以待斃」。還有人點出關鍵：「長期持有才看得出效果，短期沒必要急著搬家。」分析更應納入折溢價、手續費與稅負等綜合考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。