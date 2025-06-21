0050躋身亞洲十大股票型ETF

費率優化及分割後的元大台灣50（0050），在代表性及產品規格上都更具有國際優勢，規模突破6,000億元台幣後，不僅刷新台灣ETF史的新篇章，也躋身亞洲第十大股票型ETF之列。

根據Bloomberg截至6月18日，亞洲股票ETF前十大依序為：NEXT FUNDS東證股價指數ETF的1666.1億美元、上市指數基金TOPIX的786.5億美元、iFree ETF東證股價指數的751.5億美元、NEXT FUNDS日經225指數ETF的734.4億美元、華泰柏瑞滬深300 ETF的471.1億美元。

而第六至第十名則分別為上市指數基金225（日經225）ETF的362.5億美元、iFree ETF日經225的328.5億美元、易方達滬深300指數ETF的326.9億美元、MAXIS TOPIX指數ETF的233.9億美元、元大台灣50的225億美元。

進一步檢視，亞洲股票ETF前十大中的投資區域，以日本占多數，達到七檔，中國兩檔，台灣唯一上榜的ETF就是元大台灣50；此外，除元大台灣50外的其他九檔ETF，主要買主來自於官方、央行、退休金或是壽險等大型金融機構，反觀元大台灣50在百萬受益人中零股參與度占約68%、定期定額占約30%，可以說元大台灣50是靠著台灣投資人的高參與度及滲透度，登上亞洲第十大股票型ETF之列。

至於亞洲股票ETF規模11-20名間，則有三檔台灣的台股高股息ETF上榜，分別為元大高股息154.4億美元、國泰永續高股息149.8億美元、群益台灣精選高息133.5億美元。

整體而言，台灣ETF市場規模在亞洲區排第三，僅次於日本及中國；單以債券ETF類別來看，台灣的規模則是續居亞洲最大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。