一周熱門零股／高股息ETF 交投火

台股本周焦點在於中東緊張情勢升溫、偏向鷹派的聯準會利率會議等議題，造成零股投資人買盤轉向，市場結構出現調整，高股息ETF成為市場熱門交易標的。

市場專家指出，觀察聯準會（Fed）5~6月會議期間，多數官員談話暗示將更多關注通膨，預期本次會議到下次會議（7月29~7月30日）前論調應不會有太多改變，除非發生黑天鵝事件，市場普遍預期年內仍有兩次降息時機，分別於9、12月，但以伊軍事衝突發展將是變數，將牽動零股市場下一步動向。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息、台積電、元大高股息、長榮、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、富邦台50、鴻海、復華富時不動產，十檔標的交易量從1,951萬至184萬股，較上周增溫。

其中台積電本周零股交易量較前一周大幅減少，主要是股價再次衝高，影響零股投資人進場意願，同時進榜權值股有三檔，較前一周五檔減少，高股息ETF成為本周市場聚焦點，未來一周焦點仍將在中東局勢發展，若狀況惡化，可能再次挑動零股市場多空敏感神經。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。