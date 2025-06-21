新手月投5千元買ETF⋯苦惱該選誰？網友一面倒力推0050

初入股市在標的上的選擇可說是相當困擾。一名Dcard網友近日以「每月5000元該怎麼投入ETF」為題發文，坦言自己是首次接觸投資，對於市場一知半解，想尋求適合定期定額標的。貼文引來多位網友留言建議，有人直接給出推薦清單，不少人力推0050，也有少數網友提醒「什麼都不懂就別碰股票」。

原PO表示想以每月5000元開始投資ETF，但面對琳瑯滿目的標的感到困惑，希望得到適合小資族、長期投資的選項。該篇貼文雖屬新手求助文，卻激起不少回響，反映出ETF在年輕世代中的普及與話題熱度。

留言區不少人一面倒力推「0050」，甚至有人直言「真的拜託你買0050」，也有網友推薦「006208、VT、VTI」等指數型ETF，並建議「每月選一檔定期定額即可」。有趣的是，有網友分享自身配置為「006208+VT」，認為這樣可以兼顧台股與全球市場。

也有較為嚴厲的聲音提醒原PO應審慎投資，「什麼都不懂研究完也不懂，就別碰股票了」，顯示在鼓勵投入的同時，也有部分網友關注風險意識與投資知識的重要性。此外，部分留言甚至出現「推廣LINE群組」與投資詩句，呼籲投資人不要落入詐騙陷阱，反映出投資環境中潛藏的行銷與風險。

除了標的建議，也有網友針對資金規模發表看法，有人認為「每月5000根本無感，至少要1萬5」，也有人主張若只求穩定，不妨選擇「月配型ETF」如00929、00936。而來自永豐金的營業員則留言推廣主動型ETF與手續費優惠，提供新手多元化選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。