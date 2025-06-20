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「0056注定睡公園論」被疑為何不花配息就好？清流君：非安全退休策略

聯合新聞網／ 清流君
網友質疑退休為何要逐年提領更多金額，清流君強調通膨壓力不容忽視。本報資料照片
網友質疑退休為何要逐年提領更多金額，清流君強調通膨壓力不容忽視。本報資料照片

編按：有網友質疑：「退休了為何要提領50～53萬還不斷上調？不能每年配多少就花多少嗎？我採用的是1股不賣、存股領息策略，這樣不是更保守、量入為出？」

清流君完整回應，指出這樣的想法忽略了通膨與資產成長兩大關鍵。他強調，所謂「逐年增加提領額」，並非奢侈享樂，而是為了維持實質購買力不被通膨侵蝕。

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接續上篇回覆網友：存0056退休會睡公園

1.提領金額每年上升，不是因為「大手大腳」，而是為了維持購買力

你今年覺得50萬夠花，那只是因為現在物價還是現在的水準。等十年後，通膨吃掉你的錢價值，你還用同樣的50萬過活，生活品質會被壓縮得像沙丁魚罐頭一樣。

簡單數學：

每年通膨 3%，15 年後，原本的 50 萬購買力只剩下 64.2%（不到七折），也就是說，不調整提領金額，就等於讓自己一年比一年過得更窮、更拮据，最後變成苟延殘喘...

而我這套提領設計，並不是憑感覺，更不是「想花多少就花多少」的衝動，而是依據國際主流退休規劃體系設計而成，包括：

CFA/CFP 在退休規劃中的建議「實質購買力維持原則」

美國知名財務研究中的通膨調整提領模型（如4%法則變體）

這些設計的核心目的很簡單：

讓你在面對通膨與市場不確定性時，還能穩穩、尊嚴地過完退休後的每一年。

2.「配多少花多少」不是安全的退休策略，而是把命運交給市場隨機

如果哪年 ETF 配得少呢？生活品質要跟著砍半？
如果哪年直接不配息（像 0056 曾經發生的），你是要吃土過年？
還是你以為自己有大叔那種訂閱費收入可以撐過去？

這種「配多少花多少」的做法，聽起來節儉，實際上是把生活品質交給市場擲骰子。
而真正的財務自由，是能自己決定要領多少，不是被配息牽著鼻子走。

3.「1股不賣、資本利得得不到」這句話才真正是在哈囉

你說不賣股票所以沒資本利得？這就像說房子漲價但不賣，就等於沒增值一樣。

不賣 ≠ 沒賺，只是自己選擇不實現而已。

0050這15年含息總報酬率，早已遠遠甩開高股息ETF。

就算你領的息比較少，但你的資產是實實在在地在幫你累積退休安全網。

最後，為什麼我頻道這麼重視「退休提領設計」？

因為退休生活，不該是苟且度日，也不該是看市場臉色過活。

真正的財務自由，是讓你能安心說出：「我想過什麼樣的生活，資產撐得住。」

與其把人生交給股息的隨機波動，不如建立一個穩健成長的資產體系，真正主導自己的未來。

你值得擁有一段有尊嚴的退休歲月。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 資本利得 報酬率 ETF 0056元大高股息 0050元大台灣50

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