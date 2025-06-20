買4張00919本月存股金額89,810！存股哥：00878、00929領到股息全數再投入

這個月可投入金額已經買完了，本月買進4張00919，總金額$89,810，資金主要來源為00878、00929股息全數再投入，00919總張數提升到50張，加上00713、00929，下個月股息總額剛好5萬。

雖然個人總值還沒回到去年底的最高點，不過這半年仍持續借貸買進00878、00919並且股息再投入，張數跟現金流拉高不少，市場長期向上，等到大盤指數突破最高點，那我在相對低點買進的部位就可以讓我的總報酬及現金流提升更多。

以前的存股人經年累月，現在的存股人存一個月，大多數的人還是希望買進之後就要看到自己持有的標的不斷上漲，最好股息每次都給你10%，然後過兩天填息成功再繼續往上漲，但這種事可能只會發生在大多頭。

所以應該怎麼做？兩個字「醞釀」，市場80%的時間都在盤整、下跌，真正推動上漲的時間只有剩下20%，但就是這20%可以讓你的總報酬、現金流得到明顯的提升，你該做的只有耐心的持有而已。

好酒沉甕底，釀ㄧ罈好酒需要長時間的發酵，但很多人卻沒耐心等到最後一刻，甚至過一個禮拜就打開來喝，然後抱怨這酒怎麼那麼難喝，想說封存後再等一個禮拜好了，下個禮拜再打開還是很難喝，結果頻繁開封的結果還讓整罈酒壞光光。

與其急躁不如把心靜下來，一筆一筆慢慢買進、長期持有股息再投入，然後讓時間幫你醞釀，這樣你才有可能得到經過時間淬煉的陳年好酒。

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