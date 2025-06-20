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009811「美股版0050」不是一個人武林！台美版前50大企業全都買起來

聯合新聞網／ 綜合報導
台股0050剛完成分割，美股版0050也將登場！統一投信新推009811，聚焦美國前50大企業，蘋果、輝達、微軟全入列。余承翰／攝影
台股0050剛完成分割，美股版0050也將登場！統一投信新推009811，聚焦美國前50大企業，蘋果、輝達、微軟全入列。余承翰／攝影

台股人氣ETF元大台灣50（0050）分割完成，一張不到5萬元吸引小資族蜂擁搶單。ETF市場的熱鬧不僅於此，統一投信即將推出「統一美國50 ETF」（009811），鎖定美國市值前50大企業，堪稱「美股版0050」。台美兩大武林論英雄，現在多了美股版0050的新選擇，7/9~7/11募集繳款，入手價一張１萬元，投資人的財富想要逐鹿中原，可以台美版前50大企業全都買起來。

ETF投資專家表示，雖然市場上戲稱「統一美國50 ETF」（009811）是「美版0050」，但是，兩檔ETF背後的投資招式迥異。台股0050是「一個人的武林」，單一檔台積電占比高達57%，讓許多小資族可以用便宜價格擁有台積電。

相較之下，美股版的009811，前十大持股合計占比56%，蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet、輝達等巨頭各據山頭為王，再加上醫療、消費、到金融產業的世界級龍頭波克夏，禮來藥廠、好市多都擁有，宛如既有速度派，也有內力派的不同宗門齊聚武林，高手如雲彼此分進合擊，布局更為均衡，抗震力更強，突顯009811穩中求勝、靜中藏鋒之勢。

ETF投資專家表示，台股、美股50年來走勢亦步亦趨，喜歡0050的投資人，若再納入009811，可讓投資組合更完美。至於喜歡投資美股的人，除了海外股票型最強ETF－統一FANG+（00757），這次美股版0050也值得期待。同時對於喜歡被動收入的投資人來說也是一大福音，009811為半年配，於每年三月、九月底評價，隔月除息。整體來說，009811就是一檔可長線抱住、簡單易懂的ETF。

統一美國50 ETF(009811)追蹤之指數的前10大成分股

資料來源：統一投信官網。
資料來源：統一投信官網。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009811統一美國50 00757統一FANG+ 0050元大台灣50

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