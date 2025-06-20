00922大盤型ETF適合0歲到70歲？知美解析：雪球越早滾越大

面對通膨壓力與退休準備焦慮，越來越多台灣人開始關注「財商教育」，YouTuber知美在最新影片中強調，理財思維不該只停留在短期賺快錢，真正重要的是「持續投入與長期成長」，特別對於親子族群、上班族與退休族群而言，選擇市值型ETF追蹤台股大盤，可能是一條穩健的投資之路。

從0歲到70歲都能開始投資：大盤ETF為核心部位

知美指出，不少父母從孩子出生就開始幫孩子定期定額投資大盤型ETF，搭配時間與負利效果，有機會長期累積出可觀資產。他也鼓勵上班族可將本業收入的一部分配置至大盤ETF，讓台灣的企業領袖「在下班後幫你繼續賺錢」。

對於退休族，他建議可在固定收益商品外，加入大盤型ETF增加成長性，平衡現金流與資產增值需求。

用歷史數據驗證：定期定額20年報酬達253%

觀察台股大盤過去20年的表現，知美指出，即使歷經2008年金融海嘯、2020年新冠疫情與2025年對等關稅，長期趨勢仍向上。他舉例，若每月投入1萬元定期定額，大盤累積報酬率可達253%，資產從240萬增至848萬元。

他進一步說明「微笑曲線策略」，強調下跌時持續投入可降低持有成本，後續反彈則有望提高報酬。

聚焦00922：成長快速、權重更貼近大盤

知美本次特別介紹國泰臺灣領袖50（00922），作為新一代大盤型ETF代表。根據2025年6月6日數據，00922規模達324.66億元，受益人數達14.3萬人，掛牌以來成長超過五倍。

00922最大特色之一是「權重貼近大盤」，其最大成分股台積電佔比30%，比起其他ETF動輒超過50%更加合理。他指出，今年5月金管會已鬆綁ETF單一成分股限制，未來00922將有更多調整空間，進一步貼近大盤表現。

此外，00922在今年5月已調降經理費與保管費，實際經理費降至0.18%、保管費0.03%，對長期投資人更具吸引力。

AI科技題材搭配金融傳產 結構更完整

值得一提的是，00922近七成成分股與黃仁勳訪台時背板企業名單重疊，涵蓋AI與科技核心供應鏈。同時，也持有近三成金融與傳產比重，在2025年震盪的市場中展現抗跌特性。

雪球理論的實踐關鍵在ETF選擇

知美最後以巴菲特名言作結：「人生就像滾雪球，關鍵在找到足夠溼的雪和夠長的坡道」。

他認為，00922具備長期向上、產業多元、結構穩健等特色，是大盤型ETF中貼近台股本質的選擇，適合從0歲到70歲的投資者穩定持有。

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