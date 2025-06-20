「不一定要等風平浪靜！」009811主打美國50大企業 三大優勢打造SSS級資產配置隊友

美股再次偉大的機會來了？統一投信最新推出的統一美國50（009811），主打一次納入美國市值前50大企業，瞄準長期牛市趨勢，結合成長性與穩健度，吸引不少投資人關注。該ETF由統一FANG+（00757）同一位經理人林良一操盤，主持人詹璇依直言「如果00757是強辣爆發型，那009811就是穩中帶強的新選擇。」

美國市場仍是火車頭 現在就是可以布局的時機

林良一指出，美國具備全球最大消費市場、科技創新重鎮與金融核心三重角色，無論是AI、5G、自駕車、半導體，美國企業仍是全球火車頭。他強調，美股即使短期因政治或利率雜音波動，長期仍是全球資本市場主軸，「真正能拉開資產差距的關鍵，是敢在震盪時佈局，能守得住，才能參與未來反彈與成長。」

他援引彭博數據表示，S&P500過去30年僅一次出現連三年負報酬（2000-2002），其餘年度多為正報酬，美股長期表現具吸引力，投資人應「長時間待在市場中」。

美股ETF百花齊放 為何是009811？

詹璇依提問，市面上美股ETF眾多，009811的定位在哪？

林良一回應，與聚焦科技巨頭的00757不同，009811追蹤的是「美國50指數」，在產業分散與集中度間取得平衡，為介於S&P500與FANG+指數之間的策略選擇。

「如果00757像麻辣湯底、S&P500是原味清湯，那009811就是小辣版本，溫潤中仍保有刺激感。」他補充，美國50指數科技與通訊產業占比達54%，比S&P500更具科技感，並結合如輝達、Alphabet，也搭配輝瑞、波克夏、Visa、可口可樂等穩健龍頭，打造「強中帶穩」組合。

SSS三大優勢：Simple、Strong、Stable

林良一總結，009811具有三大核心優勢：

Simple：選股邏輯簡單、透明 Strong：企業體質強健、成長性高 Stable：產業分散，抗震穩定

根據回測數據，美國50指數近10年累積報酬率達294%，優於S&P500的227%；即使面對五次10%以上大跌，該指數修復速度與力道均勝一籌，「從低點起算兩年，平均反彈幅度達70.4%，高於S&P500的62%。」

發行資訊與參與方式

009811預計以10元發行價公開募集，繳款時間為7月9日至11日，屬於半年配型ETF。主持人也提醒經理人所說的，投資美股不需等風平浪靜，「與其等待，不如提前布局，用時間換取複利成果。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。