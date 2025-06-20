00713從1.4降為1.1元未來配息繼續縮水？楚狂人：在高股息ETF中保有一席之地

近來ETF市場再度傳來震撼消息——高股息ETF元大台灣高息低波（00713）最新公告的配息金額由前一季的1.4元下修至1.1元，這不僅是連續第二次縮水，也讓投資人對未來能否穩定領息產生疑慮。從2023年第三季高峰的1.5元一路滑落，00713的配息變化透露了哪些訊號？未來還會繼續縮水嗎？本文將從配息結構與操盤策略兩大面向進行分析，提供更全面的觀察。

配息組成結構變化：資本利得的角色正在轉變

首先，我們得了解高股息ETF的配息來源。一般而言，ETF的配息主要由三部分構成：現金股利、資本利得以及收益平準金。00713作為追求穩定收益的產品，在配息的早期階段（例如2023年第三季配發1.5元）中，資本利得曾占到將近六成的比重。也就是說，當時股市表現亮眼，ETF獲利了結部分持股，因此能夠大方分配。

然而，隨著今年市場走勢波動，00713的資本利得明顯下滑。根據已公布的2024年第一季配息組成，資本利得占比已縮至四成左右。這代表ETF透過價差獲利的能力明顯下滑，也直接影響到了整體配息水準。值得注意的是，儘管第二季的實際資本利得占比尚未揭露，但考量4月市場曾出現一波明顯的下跌（尤其是台股科技股大幅回檔），資本利得的減少幾乎可以預期。因此，配息從1.4元下滑到1.1元也就不令人意外了。

操盤策略的穩定性：抗跌性成為最大賣點

雖然配息連續縮水令人憂心，但00713的優勢仍不可忽視。它的投資邏輯是「高股息＋低波動」，意味著資產配置上會偏好抗跌性強、波動度低的股票，像是大型金融股、公用事業或傳產龍頭。在近來台股走勢偏空的背景下，00713雖然配息不如預期，但資本本身的淨值跌幅相對有限，這也是它和其他高股息ETF拉出差距的關鍵。

有不少ETF在市場修正時，不僅股息配不出來，甚至淨值還大幅下滑，讓投資人「賠了股息又賠價差」。但00713的選股策略偏保守、防禦，雖然不容易在多頭行情中衝出驚人成績，但在空頭或盤整階段，卻能維持相對穩定的表現。從這個角度來看，00713仍然是市面上抗壓性較高的ETF之一，對長期持有者而言依然具備一定吸引力。

未來展望：關鍵看市況與資本利得恢復力

接下來00713的配息是否會持續下滑？這很大程度取決於大盤的走勢與資本利得的回升情況。如果下半年台股出現反彈，ETF手中持股的價差空間重新打開，則資本利得占比可望拉升，配息也有機會止跌回穩。

此外，也要觀察整體企業的現金股利發放狀況。若企業獲利穩定、股利政策不縮水，ETF的基本配息仍有一定支撐。反之，若台股延續震盪走勢，且權值股獲利表現疲弱，那麼00713在資本利得與股利雙雙承壓下，未來幾季的配息恐怕難言樂觀。

小結

雖然00713面臨配息縮水的壓力，但其穩健的操盤策略與抗跌特性，仍使它在高股息ETF中保有一席之地。投資人若希望追求短期高現金流，可能要重新調整預期；但若目標是資產穩健增值與防禦波動，00713仍是一檔值得關注的產品。未來配息能否回升，將取決於資本利得的回溫速度與市場整體表現，值得持續追蹤。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00713配息再縮水！長期展望引發關注？

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