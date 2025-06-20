中華電（2412）股價創新高一點都不奇怪！楚狂人：00878、0050、00713大買電信三雄

年初我就跟大家說過要做好資產配置，不應該只有股債兩種，最近也開始聊個股的抗跌組合，其中一檔股票是中華電信，電信股是真的很抗跌，在我們錄影這天，台積電距離前波高點還有十幾趴，但中華電前兩天已經創新高了。這集想跟你更深度聊聊電信三雄為什麼這麼能抗跌。

最近電信股在台股爛盤中異軍突起，中華電信股價創新高，還上了PTT的股板，不過如果你有印象的話，我們過去的影片就已經談過好幾次，在大多頭的時候，大家都看不起電信股，但遇到空頭修正，你就會發現中華電信在跌多漲少的空頭市場，可說是定海神針的角色，不過就算遇到空頭可以抗跌，也不代表產業回春，電信業這幾年確實是越來越辛苦，股價穩定純粹是因為市場資金有避險需求的關係，不過想投資電信股之前，儘量還是要多瞭解一點，我幫大家先抓出幾個電信產業的現況。

首先是電信業的資本支出非常貴

現在每一家電信業都在拼5G建設擴張，還要同時兼顧4G用戶，軍備競賽停不下來。以中華電信為例，最新公布2025年財測，資本支出準備砸下323.6億元去擴張，相比2024年又增加了33.7億元，除了設備汰舊換新，最重要的是繼續投資5G建設（中華電信官網），同一份報告的稅後淨利大概是360億到370多億元，但如果扣掉資本支出，那大概是不到50億元。

再來是5G轉換率非常低

根據NCC統計，2024年年初5G用戶滲透率是29%，年底增加到34%，一整年才多了5%轉換率，尤其是2024年國內3G服務已經全部停止，大概有180萬個用戶，結果整年才增加5%轉單，這轉換率低到電信商淚流滿面。

時間拉到2025年最新數據，目前5G用戶滲透率大概是37%，也就是說到現在為止，還有超過大半的人都還在用4G，似乎沒有一定得加錢升級的動機，這導致電信業開始內卷，手起刀落砍5G費用來拼轉換率，你想，擴張5G設備需要一直燒錢，同時還要自砍月租費，聽起來就是敗家子的路線，賺錢難度越來越高。

最後是數據需求更大

根據資誠發布的《2023-2027全球電信產業展望》來看，裡面提到五年內影音流量會大增，加上未來什麼設備都開始物聯網，數據隨時要上傳網路，所以全球電信網路的數據消費量可能跳增三倍，不過當時這份報告還沒把AI應用算進去，也不知道現在AI已經慢慢從伺服器要變成機器人了，你想連AI應用沒算進去就要跳三倍，加進去還得了，如果電信商建造5G速度趕不上來，之後鐵定是你搶我頻寬，我搶你頻寬，大家一起降速。

從三個產業面向來看，電信股的未來發展看起來都不太妙，但為什麼電信股依舊受到法人青睞？這個就要回到基本面還有股價表現來研究，接下來我們就以配息能力、抗跌能力還有大戶持股角度討論。

資本與配息能力

首先是電信三雄一直是長期配息的好公司，所以很多大戶或退休族都很喜歡買電信股，每年領錢多爽。

中華電信連續配息28年，台灣大連續配息24年，遠傳連續配息24年，這等於經歷過2000年網路泡沫跟2008年金融海嘯，遇到台灣經濟最慘的時候，企業倒閉又裁員，還是能一直發錢給生活費，一個字-穩，這絕對是退休族的最愛。

再來是可供配息的資本實力，這也很重要，因為現在電信股幾乎是賺多少就發多少錢給股東，還不包含每年一直增加又很難回本的資本支出，這些股票想繼續配息下去，當然就得看未分配盈餘的情況，就是老本還有多少的意思。

我們直接看2025年第一季的資產負債表就知道，中華電股有七百多億，保留盈餘有一千四百多億，直接配發現金股息可以給到每股接近19元。

再來是台灣大、遠傳，兩家電信股的股本都差不多是三百多億，但台灣大保留盈餘超過五百億元，遠傳保留盈餘跟股本差不多，換算成現金股息配發，台灣大可以發出每股14元的現金，遠傳則是10元。從三家電信股來看，帳上資金確實很夠，老本吃不完，配息能力相當好。

抗跌能力測試

接下來是電信三雄的抗跌能力，直接看兩個時間點的表現，一個是2022年股債雙跌的空頭年，當時是溫水煮青蛙慢慢殺。另外是2025年四月關稅戰第一波的台股跌停板，這是短線急殺，這可以看市場遇到恐慌大逃殺的情況。

2022年六月底到十月底

首先來看2022年六月底到十月底的表現，這邊把加權還原報酬指數一起放進來，當時加權報酬指數下跌12.58%，中華電信下跌11.83%，台灣大下跌9.96%，遠傳下跌14.25%，中華電信、台灣大跌幅都比大盤還少，遠傳是唯一跌幅比大盤多的股票，不過如果認真看當時的股票，電子股一堆殺三成以上，更不乏有腰斬的，相比之下，電信三雄的抗跌能力確實比較令人安心。

2025年四月關稅戰

接下來是2025年四月開盤的前幾天，台股殺最慘是2025年4月9日，加權報酬指數下跌15.96%，同時間的中華電信、台灣大僅僅下跌1%多而已，遠傳則是下跌接近6%，暴跌急殺，甚至4/7大多數股票直接開盤就跌停，電信三雄跌幅還這麼少，這代表電信股隨時都能發揮抗跌能力。

轉投資事業

再來是轉投資事業體的情況，電信業的獲利天花板已經到極限了，前面看得很清楚，接下來會持續自己殺自己，所以公司持續轉投資就變得非常重要，這才有機會帶來新的獲利動能。

既然要看轉投資獲利，就要看財報三率，你可以直接打開玩股網的財報三率頁面，直接對比個股的數據變化，這邊先解釋名詞，營業利益率是本業獲利的情況，稅前淨利率是加上轉投資成果後的情況，如果稅前淨利率比營業利益率還高，就代表公司認列轉投資收益是有賺錢的，如果比營業利益率還低，代表認列轉投資是虧損，如果你想學更深度一點財報課程，可以參考資訊欄我最近上架的財報入門課，裡面有更詳盡的教學，我們回到電信三雄來看。

第一個是中華電信，2025年第一季營業利益率是22.44%，稅前淨利率是22.75%，相比之下成長了0.31%，這表示中華電信雖然轉投資有賺錢，但貢獻度不高，所以獲利的還是在電信本業，看起來就沒什麼特殊亮點。

再來是台灣大，2025年第一季的營業利益率是10.69%，稅前淨利率是10.2%，這代表公司轉投資認列是虧錢，這邊先不去細談這幾年公司轉投資很多事業體，包含最近成立的比特幣交易所，新公司成立肯定是要先燒錢投資的。

不過這邊要特別說一下，2024年第三季的稅前淨利率變高，這是因為台灣大轉投資MOMO，持股富邦媒45%的股份，所以領了八億多的現金股息，只要MOMO能夠繼續賺錢，台灣大就有這筆穩定的業外收入。

最後看到遠傳，2025年第一季營業利益率16.57%，稅前淨利率是15.43%，這代表轉投資虧損，這邊要特別提的是，遠傳屬於遠東集團，所以也配合集團交叉持股投資，因此轉投資收益也包含投資集團事業及持股的帳面價值，但長期還是以本業為主。

財報數據拉出來就很清楚，電信三雄轉投資事業貢獻度並不高，三家都不太會投資，主要還是靠電信本業，加上配息率幾乎是賺多少給多少，這也是獲利衝不高的主因，頂多就只有台灣大轉投資MOMO算是相對成功一點。

哪些ETF有買電信股？

再來是大戶持股，這幾年內資ETF已經成為護盤主力，其中高股息ETF更是成為黑馬，規模動輒都是幾千億起跳，直逼0050還有006208，電信到底有沒有ETF買盤，這當然也是一個指標。

首先看中華電，目前持有的ETF主要包含00878/00939/0050，電信三雄本就是權值股，被動買盤長期持有沒問題，不過特別的是00878近期才納入，這就特別了，畢竟00878已經是台灣最大的高股息ETF，在高股息抗跌評比也算是僅次於00713，有關鍵地位，因為這些ETF隨時都在ALL IN狀態，可見是真的看好電信股的配息能力。

再來是台灣大，持有的ETF包含00929/00713/00878/00939/0050，連00713都來了，而且長期投資時間還更久。

最後是遠傳，持有的ETF跟台灣大一樣複製貼上，包含00929/00713/00878/00939/0050。

整體看下來，只要是台灣規模夠大的ETF，不管是市值型還是高股息ETF都會持有電信三雄，錢一直灌進去，難怪股價抗跌，中華電股價還創新高。

結論

電信股獲利真的不好，但站在避險的角度，資產雄厚是超級現金牛，老本吃不完，現在依舊是法人抗跌避險好選擇，當投資人越來越愛ETF，而這些ETF也持續加碼電信股，電信股可以算是進可攻退可守的標的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：你知道878/50/713大買電信三雄嗎？難怪中華電股價天天創高！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。