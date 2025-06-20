高「榮」量 ETF 收下豐厚股利 00919息收51億最高

貨櫃三雄長榮（2603）在19日除息，配息金額高達32.5元，現金殖利率13%，市場除關注是否有填息行情外，對於台股ETF千萬受益人說，更關心其將帶來的股利進帳。統計至長榮除息前一日(6/18)，成分股中持有長榮股數前5大的台股ETF依序分別為群益台灣精選高息（00919）持有1.57億股、元大高股息（0056）持有0.9億股、元大台灣價值高息（00940）持有0.46億股、大華優利高填息30（00918）持有0.28億股、元大台灣50（0050）持有0.16億股。長榮的高配息對於這5檔台股ETF股利挹注以00919的51.23億最多，無疑是讓00919未來配息能力大補。

ETF理財達人表示，長榮是00919的第五大成分股，占比9.72%，據了解，00919的選股策略中有兩個重點值得關注，分別是「精準高息」及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，這樣才能領到息。

ETF理財達人指出，觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，整體而言，提高投資人對持股的安心感，也大幅增加成分股市值代表性。

ETF理財達人強調，由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求，增添股價上漲的動能與豐厚股利進帳。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。市場上每檔台股高息ETF的成分股篩選機制都不同，各有各的選股邏輯與操作策略，各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

謝明志指出，台股後勢來看，川普投顧精神依然如舊，雖然外資熱錢讓整個夏天更為炙熱，但預判多屬避險基金操作為多，因此可保持漲多理性賣，跌深分批買邏輯不變。雖然台股高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，在跌的時候進場佈局，可以突顯低廉的投資成本，等待好的投資時機遠比選股來得重要，存股族則可利用逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。