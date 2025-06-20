野村投信推出全台首檔市值型主動式 ETF 00985A

野村投信領先市場，成功發行全台首檔主動式ETF-野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）並獲得市場肯定，這次再拔頭籌，推出全台首檔市值型主動式ETF 「野村臺灣增強50主動式ETF（00985A），持續站在趨勢浪潮前，將主動式ETF的投資版圖延伸至市值型，野村投信將主動式ETF投資範疇推向更寬廣的市場，可望改寫台股ETF發展的新篇章。

根據公開說明書本基金第一大持股最高上限為30%，若以當前台股市值最大個股，此配置彈性可望相對完整掌握護國神山的成長潛力，同時兼顧發掘其他質優的潛力股、並避開基本面疲弱的權值股，有助市值型投資潛力再升級，讓經典的台灣50指數再進化，主動投資更增添強勢動能。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，投資出色最大的關鍵秘訣在於透過更聰明的投資策略，持續不斷的小超越終將累積成豐碩的成果。台灣是全球科技業的心臟，2025年獲利持續雙位數成長，加上AI下半年能見度高，受益機會最大的仍是落在AI供應鏈，從先進製程、先進封裝、檢測、設備、伺服器、機殼、散熱、組裝、周邊、網通、光通訊和IP等等，從護國神山台積電到整體台灣AI供應鏈的領先技術將牢牢綁住全球客戶，為台灣AI國家隊的成功做出貢獻。關稅的角力戰暫時之間不會褪去，因此投資致勝關鍵就是除護國神山外，更包含了護國神山所衍生出來AI供應鏈及深具爆發力的隱形冠軍。隨著上半年的回檔修正，台股有機會享受更好的本益比(P/E)。野村投信00985A主動式ETF將是為投資人在中大型市值股中，進行「汰弱」、「換強」，爭取更高Alpha的好幫手。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳回應，近年來台股市值型指數勝出大盤機率達約八成，是帶動台灣相關市值型ETF成長的重要關鍵，野村臺灣增強50主動式ETF是以富時台灣50指數長期報酬潛力為基底，擁三大優化策略，包含1.擴大打擊面：從市值50大增加至上市櫃市值前150大，先比對是否符合野村投資池，取其交集，接著導入質化分析，深入分析公司財務基本面、產業前景與未來潛力，透過擴大打擊面，投資廣度3倍跳，由廣而深、逐步篩選個股與建構投資組合；2.基本面研究：每檔股票皆經野村台股投研團隊針對各面向進行分析，透過專業團隊主動「汰弱」「擇強」有感升級，基金投資策略將綜合考量市值，以及個股基本面調整投資比重，讓整個投資決策更趨嚴謹；3.汰弱擇強：透過量化分析選出最佳的50檔個股，也就是人機合一方式，透過質化分析結果，運用野村獨家基本面計量模型予以量化，最後再依據市值+因子綜合評估，優精選前50檔納入投組。

因此，不只是選市值，更加入野村台股團隊全方位基本面研究，野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）不受限於指數成分股，將值得投資的個股留下、差的個股降低權重甚至剔除，建構50檔具有基本面底氣的台灣大型股票組合，追求本基金長期資本成長的投資機會，打造三位一體的最佳投資組合，以期獲得比指數更好的長期表現。

展望2025下半年，林浩詳表示，儘管關稅政策仍帶來一定挑戰，但台灣作為全球科技產業鏈的關鍵樞紐，預期將持續受惠於AI長期趨勢的擴張與深化。隨著AI、半導體、高效能運算等關鍵領域的需求持續增長，台灣企業在創新與供應鏈競爭力方面具備優勢，有望驅動股市向上動能。00985A將精選AI時代下具備競爭優勢與成長潛力的台灣企業的成長亮點，參與產業投資契機。 臺灣增強50策略：質量兼備人機協作，精選出類拔萃個股。(資料來源：野村投信)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。