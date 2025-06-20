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ETF 投資續熱 國泰金調查：未來一年加碼債券 ETF 最大考量是「他」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
民眾對於投資債券ETF的目的、想法與影響因素等調查。國泰金控／提供
民眾對於投資債券ETF的目的、想法與影響因素等調查。國泰金控／提供

國泰金控20日發布2025年6月國民經濟信心調查結果，時事題為「民眾對於投資@@@債券ETF@@@的目的、想法與影響因素等調查」，調查結果顯示，49%民眾在未來一年會維持既有的債券ETF部位不動；42%民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中12%民眾計畫在買進一年內等待機會賣出 (買進後短期賣出)，30%民眾則打算買進後持有超過一年才賣出 (買進後持有較長期)；僅10%民眾想在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

債券ETF是一種在交易所上市的基金，專門投資於一籃子債券。國泰金控指出，針對未來一年債券ETF投資的主要影響因素，調查結果顯示：50%民眾認為，未來一年川普關稅或稅改政策為影響債券ETF投資的主要因素，16%民眾會因美國及台灣經濟數據好壞來決定債券ETF投資，各有14%民眾主要受聯準會升降息影響及新台幣升貶值決定。

國泰金表示，美中緊張情勢趨緩，國際股市震盪偏升，股市樂觀情緒短期上揚。隨著美中貿易戰緊張情勢趨緩，全球經濟數據短期穩健，國際股市震盪偏升。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數持續上揚至-5.5，風險偏好指數同步轉佳至1.5。

主計總處於2025年5月28日預估台灣2025年經濟成長率3.1%，通貨膨脹率1.88%。調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上升至2.61%，有63%的民眾認為2025年經濟成長率會低於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅下降至2.30%，有68%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步回升：國發會最新公布的4月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數反彈至-41.3，展望樂觀指數亦同步走揚至-32.7。大額消費意願指數上升至-1.7，耐久財消費意願指數微幅走高至-19.6。買房意願小幅下降至-47.1，賣房意願則反而小幅上揚至-26.8。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰金控 債券ETF ETF

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