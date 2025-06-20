00919現金流、00905類市值型、爆發力十足的00757！達人：這三檔組合不錯

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聯合新聞網／ 存股方程式
勇敢媽媽40歲後開始存股，選擇00919、00905、00757搭配布局；存股方程式提醒：第2、3年最容易放棄，要堅持才看得到成果。中央社
勇敢媽媽40歲後開始存股，選擇00919、00905、00757搭配布局；存股方程式提醒：第2、3年最容易放棄，要堅持才看得到成果。中央社

一位同事大約於兩年前知道版主在存股，有一陣子聊了很多關於存股的話題，當時同事頗為心動。前幾天同事告訴版主，終於開始存股。

同事是一位勇敢的媽媽，大約年長版主3、4歲吧，幾年前無意間再次當媽媽，同事的家庭經濟能力還可以，因此即便是年過40的高齡產婦，依舊勇敢迎接計畫之外的新生命，這也是同事這麼晚才開始存股的最大原因，畢竟全副心力都放在照顧小小孩，如今孩子上幼稚園，總算可以稍微喘口氣，有閒暇思考存股。

同事選擇投資「00919+00905+00757」，想聽聽看版主的意見。版主認為，這個組合也不錯，有著重現金流的00919、有類市值型的00905、有爆發力十足的00757，台股與美股兼具，只要願意堅持長期投資，一定能有非常棒的成果。版主進一步建議，00919屬於高息型，成長性稍差，不用急著配置太多資金，或者暫時先不買；00905大致上跟著台股大盤穩健前進，可以作為主力核心配置；00757雖然跑得很快，但空頭來襲時跌幅也很驚人，波動非常大，可以作為次要衛星配置。

其實，版主也曾建議「0050+00646」兩檔即可，但同事喜歡00905親民的股價、喜歡00757的活蹦亂跳，想來也沒什麼不可以；版主自己也沒投資0050或006208，實在沒立場要求別人一定要投資0050或006208。

按照版主對周遭朋友的觀察，通常存股進入第2年、第3年會進入疲乏期，因為成果沒有想像中的美好，很多人就是在第2年、第3年這個時間點放棄存股。因此，版主最後不斷提醒同事，一定要堅持長期投資，不畏大盤高低定期買進，投資ETF沒有5年、10年是看不到成效的。

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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