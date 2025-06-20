郭哲榮喊0050「隨時可買」當成存錢筒！網酸：所以不用參加投顧會員

元大台灣50（0050）一拆四後話題不斷，知名分析師郭哲榮日前在節目中公開表示「0050隨時都可以買，把它當成存錢筒」，強調長期投資不需等待時機。然而這番話在PTT股板卻引爆群嘲，許多網友直言：「買0050也要繳你會費？我阿罵來都可以。」

針對0050分割後是否仍具進場價值，郭哲榮直球回應「可以買，把它當存錢筒，慢慢買、慢慢放，時間會給你答案。」他提到自己曾在每波大跌時加碼，3年內靠0050操作賺進3千多萬，「不是帳面，是實際績效」，並反擊質疑者：「我說過賭1億，有造假我就負責。」

他也強調不要迷信買最低、賣最高，而是要培養紀律與長期觀點，「0050就是核心資產，跟著大盤走長線，才是重點。」

然而這番「存錢筒」說法，反倒成為笑柄焦點，網友紛紛吐槽「繳會員費教買0050？那還要你幹嘛」、「買0050還需要分析師？」、「你是投顧老師還是大盤代言人？」更有人直言「哲哲的0050操作很穩^^其他就…」、「投資長還要出來講0050也……太low了吧？」、「無腦0050還需要分析師？」、「買0050還繳會費，我快笑死」、「這不是大家都知道的事嗎」。

也有網友拿他先前美債操作開酸「美債一億剩多少？」、「你信哲哲，財富______」整串留言酸味十足，質疑聲浪不斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。