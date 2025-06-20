快訊

國造武器趕不上部隊需求 美國無償軍援機槍卻鎖庫房？

國道3車事故釀3傷！大貨車為閃人連翻3圈 14秒驚悚影片還原事故現場

川普對伊朗動作恐影響台海？外媒憂中方誤判 白宮做出回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

006208的投信跟經理人睡醒了沒？網用七龍珠舉例：對0050毫無還手之力

聯合新聞網／ 綜合報導
0050成功分割引爆話題，006208持有者陷入抉擇潮；網友喊話：舊的擺著不動，新資金轉向0050才划算。中央社
0050成功分割引爆話題，006208持有者陷入抉擇潮；網友喊話：舊的擺著不動，新資金轉向0050才划算。中央社

0050分割後聲勢如日中天，不少投資人重新審視持股策略，一位網友就在PTT股板發文，坦言自己多年來存股的富邦台50（006208）如今感到失望，開始轉向買進元大台灣50（0050），引發熱烈討論。

原PO直言，0050自從降低手續費後又成功分割，儼然成為「賽魯完全體」，具備流動性高、費用低、品牌強等優勢，反觀006208「不動如山」，讓人懷疑投信是否還有作為。他甚至形容，006208就像回到過去的特南克斯，面對全盛時期的0050毫無還手之力

他補充表示：「006208好像先前有說會有所行動回應，不知道投信跟經理人睡醒了沒。存了好多年006208，現在感覺很心寒。今天已經小幅買進0050了，如果再沒消息可能真的要整個換過去。」

編輯推薦

不少網友對此表示理解，卻也呼籲冷靜操作「從現在開始買就好，換過去幹嘛」、「換來換去 券商最開心了」、「舊的006208不要動了 以後新買的都改0050」、「006208舊的就擺著，新的資金改扣0050」、「雖然強迫症會不爽」。也有人指出「富邦投信就是吃定大家，沒差啦可能我們這點小錢他們不需要」。

另一派則強調手續費與稅負的現實考量「換的成本超過經理費價差」、「換過去還要手續費、證交稅，真的沒比較便宜」。針對富邦反應慢半拍，也有網友調侃「006208：先前那個嘻哈兄弟總要我免經理費，那我問你，你是不是要我做慈善？嗯？」、「你看50分割了你怎麼都沒考慮我們的方案？時間優勢都過了，操泥馬葛逼！」，甚至有人表示，「我還真的在準備換過去，省下的稅金應該可以抵掉證交跟手續費」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 ETF 006208富邦台50 0050元大台灣50

延伸閱讀

00922從0到70歲都能買！知美：投入20年「240萬變848萬」

00918崛起！目前只擁00878、00919…真星華：今年第四季後預計建倉0056

0050一拆四「還要買006208嗎？」 小資族想轉隊！網勸分批投進00985A

領股息不等於賺錢？他揭ETF迷思：股價同步下跌資產未增加

相關新聞

00919現金流、00905類市值型、爆發力十足的00757！達人：這三檔組合不錯

一位同事大約於兩年前知道版主在存股，有一陣子聊了很多關於存股的話題，當時同事頗為心動。前幾天同事告訴版主，終於開始存股。 同事是一位勇敢的媽媽，大約年長版主3、4歲吧，幾年前無意間再次當媽媽，同

郭哲榮喊0050「隨時可買」當成存錢筒！網酸：所以不用參加投顧會員

元大台灣50（0050）一拆四後話題不斷，知名分析師郭哲榮日前在節目中公開表示「0050隨時都可以買，把它當成存錢筒」，強調長期投資不需等待時機。然而這番話在PTT股板卻引爆群嘲，許多網友直言：「買0

006208的投信跟經理人睡醒了沒？網用七龍珠舉例：對0050毫無還手之力

0050分割後聲勢如日中天，不少投資人重新審視持股策略，一位網友就在PTT股板發文，坦言自己多年來存股的富邦台50（006208）如今感到失望，開始轉向買進元大台灣50（0050），引發熱烈討論。

領股息不等於賺錢？他揭ETF迷思：股價同步下跌資產未增加

不少台灣股民喜歡領股息，將其認為是「小確幸」，但一名網友在Dcard發文指出，多數投資人對「領股息等於賺錢」存在誤解，認為這其實只是「左手換右手」，並以簡明數學舉例說明，強調配息當下股價會同步下跌，整體資產並未因此增加。

0050一拆四「還要買006208嗎？」 小資族想轉隊！網勸分批投進00985A

ETF人氣標的0050拆股後價格更親民，不少小資族因此陷入選擇困難。Dcard一名網友發文詢問「0050一拆四後，還要繼續買006208嗎？」指出自己過去因價格考量而定期定額投資006208，如今見到0050價格下修，加上市場強調其規模大、流動性高等優勢，開始猶豫是否該轉向。該帖一出，隨即引發投資人熱議，有人建議「看績效說話」，也有人分析可考慮新標的00985A，作為分散配置的選項。

野村推市值型主動式 ETF

野村臺灣智慧優選主動式ETF今年5月5日上市以來報酬率超過10%，近日將再推第二檔主動式ETF的野村臺灣增強50主動式E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。