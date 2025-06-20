006208的投信跟經理人睡醒了沒？網用七龍珠舉例：對0050毫無還手之力

0050分割後聲勢如日中天，不少投資人重新審視持股策略，一位網友就在PTT股板發文，坦言自己多年來存股的富邦台50（006208）如今感到失望，開始轉向買進元大台灣50（0050），引發熱烈討論。

原PO直言，0050自從降低手續費後又成功分割，儼然成為「賽魯完全體」，具備流動性高、費用低、品牌強等優勢，反觀006208「不動如山」，讓人懷疑投信是否還有作為。他甚至形容，006208就像回到過去的特南克斯，面對全盛時期的0050毫無還手之力。

他補充表示：「006208好像先前有說會有所行動回應，不知道投信跟經理人睡醒了沒。存了好多年006208，現在感覺很心寒。今天已經小幅買進0050了，如果再沒消息可能真的要整個換過去。」

不少網友對此表示理解，卻也呼籲冷靜操作「從現在開始買就好，換過去幹嘛」、「換來換去 券商最開心了」、「舊的006208不要動了 以後新買的都改0050」、「006208舊的就擺著，新的資金改扣0050」、「雖然強迫症會不爽」。也有人指出「富邦投信就是吃定大家，沒差啦可能我們這點小錢他們不需要」。

另一派則強調手續費與稅負的現實考量「換的成本超過經理費價差」、「換過去還要手續費、證交稅，真的沒比較便宜」。針對富邦反應慢半拍，也有網友調侃「006208：先前那個嘻哈兄弟總要我免經理費，那我問你，你是不是要我做慈善？嗯？」、「你看50分割了你怎麼都沒考慮我們的方案？時間優勢都過了，操泥馬葛逼！」，甚至有人表示，「我還真的在準備換過去，省下的稅金應該可以抵掉證交跟手續費」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。