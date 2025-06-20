高「榮」量ETF 吞大補丸

長榮 （2603）昨（19）日除息，配息金額達32.5元，現金殖利率13%。統計至18日，持有長榮股數前三大的台股ETF依序為群益台灣精選高息（00919）、元大高股息、元大台灣價值高息，入袋的股利金額都在10億元以上，挹注未來配息能力。

由於現金殖利率表現亮眼，長榮成為台股ETF持股重點之一，在持有長榮股數前十大台股ETF中，高股息ETF占了七檔，市值型占三檔。其中，群益台灣精選高息持有9.7%最多，配息金額達51.2億元，元大高股息持有5.2%、配息31.3億元居次，接下來是元大台灣價值高息持股8.9%，也領息近15億元。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。觀察台股後市，雖然外資熱錢讓夏天更為炙熱，但預判多屬避險基金操作為多，因此可保持漲多理性賣，跌深分批買邏輯不變。雖然近期台股高檔拉回表現震盪，但從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族可逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，近期企業陸續舉行股東會公布配息狀況，提醒投資人，在追求現金股利同時，也記得要觀察企業的營運狀況與歷史填息紀錄。展望後市，在AI投資動能未減、台灣出口回升、內外資輪動活絡的背景下，台股整體中期仍偏多看待，可聚焦具備成長性與法人買盤加持的主流多頭族群，包含高殖利率金融股、美國AI基建台股受惠族群等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。