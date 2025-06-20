野村推市值型主動式 ETF

野村臺灣智慧優選主動式ETF今年5月5日上市以來報酬率超過10%，近日將再推第二檔主動式ETF的野村臺灣增強50主動式ETF（00985A），將是全台首檔市值型主動式ETF，其特色是台股最大權值個股的持股比例可達30%，在中大型市值股中進行「汰弱」、「換強」，爭取更高績效報酬。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，台灣是全球科技業的心臟，今年獲利持續雙位數成長，加上AI下半年能見度高，受益機會最大仍是落在AI供應鏈，從先進製程、先進封裝、檢測、設備、伺服器、機殼、散熱、組裝、周邊、網通、光通訊和IP等等，從護國神山台積電到整體台灣AI供應鏈的領先技術將牢牢綁住全球客戶。除了護國神山外，更包含其衍生出來AI供應鏈及深具爆發力的隱形冠軍。

野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳指出，近年來台股市值型指數勝出大盤機率達約八成，是帶動台灣相關市值型ETF成長的重要關鍵，該基金擁三大優化策略：擴大打擊面、基本面研究及汰弱擇強。投資標的從市值50大增加至上市櫃市值前150大，投資策略將綜合考量市值及個股基本面調整投資比重，透過量化分析選出最佳的50檔個股，依據綜合評估，優精選前50檔納入投組。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。