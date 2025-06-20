海外型ETF追蹤原生指數 吸睛

海外ETF追蹤原生指數，表現回溯更具參考性，投信法人指出，若追蹤的指數為客製化指數，雖然具有特色篩選因子，然整體表現無法客觀回溯，若是能追蹤目前既有的非客製化原生指數，除了成分股更具客觀的代表性，投資標的也能複製全球主流趨勢。

以保德信全球藍籌ETF（009810）為例，追蹤的指數是標普全球100指數，擁有指數成立時間較悠久、成分股篩選相對簡單、透明，以及換股幅度通常較小等特性，所篩選出來的成分股為市值最大、全球業務覆蓋度較高的企業，這些標的多為品質高、全球競爭力強的藍籌股，同時也可以反映當下市場的主流和趨勢，目前該指數中資訊科技產業比重43.8%最高，前三大持股為微軟（11.5%）、輝達（11.1%）、蘋果（10.1%）。

保德信說明，以標普全球100指數篩選邏輯來看，100檔成分股中的前十檔，約占總指數權重的五成，且標普全球100指數為了更精確篩選出跨國的大型藍籌股，除了比較市值之外，成分股還須達到全球業務覆蓋度30%的限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。