領股息不等於賺錢？他揭ETF迷思：股價同步下跌資產未增加

不少台灣股民喜歡領股息，將其認為是「小確幸」，但一名網友在Dcard發文指出，多數投資人對「領股息等於賺錢」存在誤解，認為這其實只是「左手換右手」，並以簡明數學舉例說明，強調配息當下股價會同步下跌，整體資產並未因此增加。

該網友以「你以為的股息，是你自己的錢」為題，提出當公司配息時，股價會相應下修的觀念。文章舉例說明：若手上持有100股，每股50元，公司每股配息10元，雖然帳面上獲得1000元現金，但股價會從50元跌至40元，股票總值僅剩4000元，與現金相加後仍是5000元。他強調「領股息本身 ≠ 賺錢」，真正的報酬來自於股價上漲、也就是俗稱的填息。

這番說法引起多位網友回應。有網友簡潔表示「分得多自然填回來」、「重點是填息能力，公司是不是每年都賺錢」，凸顯長期經營與獲利穩定的重要性。另有投資人認為，若挑選填息速度快的標的，仍能享有穩定現金流；市值型ETF雖長期報酬優於高股息ETF，但不少人偏好「固定配息的感覺」，不喜歡賣出股票來換現金流，主張應視個人資產配置需求而定。

也有網友以長期投資角度回應原PO觀點僅說對一半。他舉中信金為例，指出該股五年前僅17元，現在已達43元，「這5年配的息又怎麼計算？」強調股票真正賺錢的來源仍是股價成長，非僅靠每年現金股息，呼籲投資人應以資產總回報為思考核心。

另一方面，有人則從公司資金運用與股東權益出發，進一步探討「資金成本」與「配息政策」間的平衡。有網友留言指出，公司將賺來用不到的錢發還給股東，是基於資本效率考量；若不配息也無妥善運用，可能導致股價低迷，這也是日本部分公司長期淨值折價的原因。他強調「穩定配息代表企業成熟經營的一種象徵，但是否能為股東帶來報酬，仍須回到股價與整體體質的評估。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。