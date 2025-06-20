0050一拆四「還要買006208嗎？」 小資族想轉隊！網勸分批投進00985A

ETF人氣標的0050拆股後價格更親民，不少小資族因此陷入選擇困難。Dcard一名網友發文詢問「0050一拆四後，還要繼續買006208嗎？」指出自己過去因價格考量而定期定額投資006208，如今見到0050價格下修，加上市場強調其規模大、流動性高等優勢，開始猶豫是否該轉向。該帖一出，隨即引發投資人熱議，有人建議「看績效說話」，也有人分析可考慮新標的00985A，作為分散配置的選項。

原PO表示，自己是月投資5000至1萬元的小資族，原本看中006208與0050追蹤相同指數、價格門檻又低，因此長期投入。然而0050進行一拆四後，股價大幅降低，與006208的差距縮小，使他開始質疑「是不是該轉隊」。也因看到不少人提到0050的規模與穩定性優勢，讓他陷入兩難。

發文者的煩惱集中在投資策略是否需要調整。他強調原本選擇006208是基於入手門檻考量，但如今0050價格變低，市場風向似乎也更偏好規模大、流動性佳的標的，讓他不禁懷疑自己是否該改變配置方向。

留言區中，多數網友建議「原本的006208部位不需賣出」，而是將後續資金轉向0050，藉此達成更靈活的資產配置。有網友指出「接下來把錢投到0050就好」，也有人補充「可以部分配置到7/1要募集的00985A」，理由是該ETF與0050指數重疊度高，但排除傳產股，結構上更精簡。

另一方面，也有投資人採取更務實角度，認為這種抉擇應該回歸數據與績效面來看。有網友簡短表示「看績效」，強調最終還是要以報酬表現決定資金投向，而不是單憑市場風向或心理因素來操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。