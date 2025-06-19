0050續居外資賣超冠軍 短短2個交易日遭大賣24.5萬張

台股19日開低走低，收在22,003.5點，下跌353.23點，三大法人同步賣超，外資賣超214.73億元，統計外資買賣超個股發現，分割完成的元大台灣50（0050）竟連續2個交易日高居外資賣超冠軍，合計遭外資大賣24萬5,898張。

台股早盤以22,238.1點開出，下跌118.63點，美國總統川普周三再召開戰情室會議討論中東衝突，雖未明白說明是否加入以色列摧毀伊朗核濃縮計畫，但外傳美國可能在24小時內攻伊朗，中東衝突情勢擴大的衝擊下，指數一度下探至21,973.04點，重跌383.69點，跌破22,000點關卡，終場收在22,003.5點。

中東戰事恐擴大、聯準會（Fed）也釋出「鷹」派訊息，台股跌勢加重，盤面上各類股齊挫， 權王台積電（2330）領跌， 終場收在1,035元， 下跌20元， 跌幅1.9%，影響大盤指數約159點，填息之路坎坷，長榮（2603）除息開高走低，尾盤翻黑， 聯發科（2454）、鴻海（2317）、國泰金（2882）、廣達（2382）等也都是下跌表現。

三大法人合計賣超288.75億元，包括外資賣超214.73億元，投信賣超21.07億元；自營商賣超（合計）52.94億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.53億元、自營商（避險）賣超33.41億元。

統計外資賣超前十大個股，元大台灣50遭外資賣超11萬6,192張，居外資賣超第一名，在分割完成恢復交易的第2天仍是遭到外資大賣，短短2個交易日外資賣超0050高達24萬5,898張；另外，金融股有4檔進榜外資賣超前十大中。

至於外資買超前十大個股中，則有5檔金融股，買超彰銀（2801）14,689張最多，其次是買超華南金（2880）12,373張，統一（1216）居外資買超第三名，獲外資買超10,460張。

外資買超前10名。（資料來源：證交所） 外資賣超前10名。（資料來源：證交所）

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