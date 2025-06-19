00939預計7月1日除息 每單位配發0.068元

隨著台股企業開始陸續除權息，近期高息股成為投資最熱關鍵字。統一投信表示，去年台股整體上市櫃企業獲利成長，營收甚至創下歷年新高，有利今年企業股利配發情況優於去年。6月開始，台股進入除權息旺季，投資人期待配息入帳。

統一台灣高息動能ETF（00939）公布7月配息資訊，將在7月1日進行第12次收益分配，預估每單位配發0.068元，實際每單位可分配金額將在6月27日公告，參與本次配息的最後買進日為6月30日，配息預計7月23日到帳；統一投信表示，00939過去11次配息，都完成填息，且已連續五次僅一天就填息。

統一投信表示，00939追蹤之指數6月進行成分股調整，調整後的產業比重較之前更為分散。其中，金融股比重大幅增至3成以上，電子、傳產(非金電)類股比重分別約為4成及3成以下，且新納入成分股的今年現金股利配發金額，多數較去年調升。

另外，面對中東區域衝突和逐漸逼近的對等關稅暫緩大限，不確定性因素使近期股市呈現震盪。統一投信表示，00939追蹤之指數聚焦台股優質高息股，具備企業股息保護特色，在市場波動時有機會成為投資人資產配置中的下檔支撐。加上適逢台股除權息旺季，建議投資人可伺機分批進場布局高股息ETF，參與高殖利率股後市行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。