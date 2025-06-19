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棄息？00713爆1.9萬張成交量收黑 去年來連3次未填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
元大高息低波ETF（00713）預計20日除息，每單位配發現金股利1.1元。台股示意圖。報系資料照／記者林俊良攝影
元大高息低波ETF（00713）預計20日除息，每單位配發現金股利1.1元。台股示意圖。報系資料照／記者林俊良攝影

元大高息低波ETF（00713）預計20日除息，每單位配發現金股利1.1元，較第1季的1.4元縮水，19日棄息賣壓沈重，以平盤52元開出後走跌，終場收在51.65元，下跌0.35元，跌幅0.67%，成交量19,166張；截至上周股東人數達42萬859元，由於從去年9月以來的3次除息都尚未填息，本次除息表現深受關注。

統計00713去年以來的配息情況， 去年4次分別配發現金股利0.88元、1.5元、1.5元、1.4元；分別在3月18日、6月19日、9月18日、12月17日除息，其中前兩次順利填息，後兩次則尚未填息。

今年3月則是配發1.4元，在3月21日除息， 同樣也尚未填息；今年第2次的除息將配發1.1元，預計6月20日除息，7月11日發放股息；19日以平盤52元開出，一度下滑至51.6元， 終場收在51.65元， 下跌0.35元， 跌幅0.67%，成交量增至19,166張。

將在20日除息的還有元大美債7-10（00697B），每單位配發0.3元現金股利；元大AAA至A公司債（00751B），每單位配發0.41元現金股利；元大10年IG醫療債（00787B），每單位配發0.42元現金股利；元大優息美債（00967B），每單位配發0.037元現金股利；元大優息投等債（00968B），每單位配發0.051元現金股利；19日都是上漲收盤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 股利 元大 ETF 00713元大台灣高息低波

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