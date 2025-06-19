009810讓小資族輕鬆進軍全球！世界百大企業幫賺現金流

海外ETF追蹤原生指數，表現回溯更具參考性，保德信指出，部分全球海外股票型ETF所追蹤的指數為客製化指數，雖然具有特色篩選因子，然整體表現無法客觀回溯，若是能追蹤目前既有的非客製化原生指數，除了成分股更具客觀的代表性，投資標的也能複製全球主流趨勢。

以009810為例，該ETF所追蹤的指數為標普全球100指數，擁有指數成立時間較悠久、成分股篩選相對簡單、透明，以及換股幅度通常較小等特性，所篩選出來的成分股為市值最大、全球業務覆蓋度較高的企業。

這些標的多為品質高、全球競爭力強的藍籌股，同時也可以反映當下市場的主流和趨勢，目前該指數中資訊科技產業比重43.8%最高。前三大持股為微軟(11.5%)、輝達(11.1%)、蘋果(10.1%)。

保德信進一步說明，以標普全球100指數篩選邏輯來看，100檔成分股中的前10檔，約佔總指數權重的5成，且標普全球100指數為了更精確篩選出跨國的大型藍籌股，除了比較市值之外，成分股還須達到全球業務覆蓋度30%之限制。

至於投資人較為熟悉的S&P500指數，雖然成分股也為大型藍籌企業，但公司全數集中在美國前500大，相較之下，標普全球100指數的成分股遍及全球，更能掌握全球市場投資契機。

009810擬任經理人黃相慈表示，跨國藍籌企業獲利能力強，除了營運模式具有規模經濟、創新、競爭優勢，在定價能力的加值之下，高毛利率也是這些企業普遍特性。

根據統計，標普全球100指數成分股今年的毛利率預估，平均達35.4%，明顯高於全球大型股的31.6%，也勝過全球中型股28.7%、全球小型股的30.5%。

黃相慈指出，為了能更貼近全球市場脈動，009810採每季定審方式，每年3、6、9、12月進行指數定審，由於市場主流日益更迭，一年四次定審更能掌握當下投資趨勢。

回顧2011年的主流藍籌企業以能源、核心消費為主，前十大持股包括埃克森美孚、微軟、雀巢、奇異、雪弗龍、IBM、寶僑、匯豐、嬌生、摩根大通。

然而隨著科技產業崛起，截至今年第一季底的標普全球100指數前十大成分股，已被資訊科技、非核心消費類股取代，前十大持股中就有5家與資訊科技、非核心消費相關龍頭企業，包括蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、博通。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。