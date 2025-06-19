快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

009810讓小資族輕鬆進軍全球！世界百大企業幫賺現金流

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
股市示意圖／路透社
股市示意圖／路透社

海外ETF追蹤原生指數，表現回溯更具參考性，保德信指出，部分全球海外股票型ETF所追蹤的指數為客製化指數，雖然具有特色篩選因子，然整體表現無法客觀回溯，若是能追蹤目前既有的非客製化原生指數，除了成分股更具客觀的代表性，投資標的也能複製全球主流趨勢。

以009810為例，該ETF所追蹤的指數為標普全球100指數，擁有指數成立時間較悠久、成分股篩選相對簡單、透明，以及換股幅度通常較小等特性，所篩選出來的成分股為市值最大、全球業務覆蓋度較高的企業。

這些標的多為品質高、全球競爭力強的藍籌股，同時也可以反映當下市場的主流和趨勢，目前該指數中資訊科技產業比重43.8%最高。前三大持股為微軟(11.5%)、輝達(11.1%)、蘋果(10.1%)。

保德信進一步說明，以標普全球100指數篩選邏輯來看，100檔成分股中的前10檔，約佔總指數權重的5成，且標普全球100指數為了更精確篩選出跨國的大型藍籌股，除了比較市值之外，成分股還須達到全球業務覆蓋度30%之限制。

至於投資人較為熟悉的S&P500指數，雖然成分股也為大型藍籌企業，但公司全數集中在美國前500大，相較之下，標普全球100指數的成分股遍及全球，更能掌握全球市場投資契機。

009810擬任經理人黃相慈表示，跨國藍籌企業獲利能力強，除了營運模式具有規模經濟、創新、競爭優勢，在定價能力的加值之下，高毛利率也是這些企業普遍特性。

根據統計，標普全球100指數成分股今年的毛利率預估，平均達35.4%，明顯高於全球大型股的31.6%，也勝過全球中型股28.7%、全球小型股的30.5%。

黃相慈指出，為了能更貼近全球市場脈動，009810採每季定審方式，每年3、6、9、12月進行指數定審，由於市場主流日益更迭，一年四次定審更能掌握當下投資趨勢。

回顧2011年的主流藍籌企業以能源、核心消費為主，前十大持股包括埃克森美孚、微軟、雀巢、奇異、雪弗龍、IBM、寶僑、匯豐、嬌生、摩根大通。

然而隨著科技產業崛起，截至今年第一季底的標普全球100指數前十大成分股，已被資訊科技、非核心消費類股取代，前十大持股中就有5家與資訊科技、非核心消費相關龍頭企業，包括蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、博通。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 009810保德信全球藍籌

相關新聞

0050手上一股都沒有！安慰自己「湊出4個」不買的理由：不是47元就比較會漲

國內基金資產規模最大的ETF：0050，1股拆成4股之後重新上市，股價變便宜之後，成交量果然爆出大量、交易熱絡，證明元大投信分拆股數的策略是成功的，但是不買的人還是不會去買，我就是其中之一。 如

棄息？00713爆1.9萬張成交量收黑 去年來連3次未填息

元大高息低波ETF（00713）預計20日除息，每單位配發現金股利1.1元， 較第1季的1.4元縮水，19日棄息賣壓沈重...

26萬股民心碎了！00918貼息 去年12月來的兩季都未填息

大華優利高填息30（00918）今年第2次除息，每單位配發現金股利0.7元，19日開高走低盤中翻黑， 窘陷貼息；0091...

00939預計7月1日除息 每單位配發0.068元

隨著台股企業開始陸續除權息，近期高息股成為投資最熱關鍵字。統一投信表示，去年台股整體上市櫃企業獲利成長，營收甚至創下歷年...

009810讓小資族輕鬆進軍全球！世界百大企業幫賺現金流

海外ETF追蹤原生指數，表現回溯更具參考性，保德信指出，部分全球海外股票型ETF所追蹤的指數為客製化指數，雖然具有特色篩選因子，然整體表現無法客觀回溯，若是能追蹤目前既有的非客製化原生指數，除了成分股更具客觀的代表性，投資標的也能複製全球主流趨勢。 以009810為例，該ETF所追蹤的指數為標普全球100指數，擁有指數成立時間較悠久、成分股篩選相對簡單、透明，以及換股幅度通常較小等特性，所篩選出來的成分股為市值最大、全球業務覆蓋度較高的企業。 這些標的多為品質高、全球競爭力強的藍籌股，同時也可以反映當下市場的主流和趨勢，目前該指數中資訊科技產業比重43.8%最高。前三大持股為微軟(11.5%)、輝達(11.1%)、蘋果(10.1%)。

美股六大利多匯聚 這ETF搶搭顛覆式創新順風車

隨著TACO（Trump Always Chickens Out）交易熱潮發酵、美國企業第1季財報優於預期，以及AI科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。