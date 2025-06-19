快訊

以色列轟炸伊朗重水反應爐！德黑蘭空襲以醫院釀「嚴重毀損」傷亡不明

臉書FB將推「密碼金鑰」！1支手機登入帳號 免記符號英文字串

他買3萬元洗碗機事後被要求「補1200元差額」！律師點1原因：違法了

0050手上一股都沒有！安慰自己「湊出4個」不買的理由：不是47元就比較會漲

聯合新聞網／ 趣 講 股
0050股價拆分後便宜，但「漲太多」、「台積電比重過高」等理由，仍有不少投資人選擇觀望。中央社
0050股價拆分後便宜，但「漲太多」、「台積電比重過高」等理由，仍有不少投資人選擇觀望。中央社

國內基金資產規模最大的ETF：0050，1股拆成4股之後重新上市，股價變便宜之後，成交量果然爆出大量、交易熱絡，證明元大投信分拆股數的策略是成功的，但是不買的人還是不會去買，我就是其中之一。

如果要詳述不買0050的理由，寫上10多條理由都不成問題，然而每個人的投資性格、理財目的、資金狀況、風險承受度...都不一樣，所以A的理由不見得會得到B的認同，因此以下的想法大家就參考、參考囉！

理由一、現在買還是漲太多了

永遠記住！現在買分拆後一股47元多的0050，一樣等於在買分拆前一股190元的0050。所以如果你覺得這幾年以來的0050漲太多了、買不下手，現在一股47元的0050，一樣是已經漲很多的0050喔！

理由二、不是47元就比較會漲

不是47元的0050就比190元的0050更會漲、漲比較兇！因為這兩種價格不同的0050都是同一支ETF、成份股也都一樣，只有成份股的股價上漲，0050的價格才會隨之上漲，跟47元或是190元沒有關係。

理由三、47元漲回190元 需要好幾年

講到成份股，不得不提到：很多人錯過當年0050從發行價36.98元漲到190元的行情，於是現在狂買分拆後的0050，夢想著股價再漲回190元之時，就賺爛了！

然而，懷著0050這樣的「4倍夢想之漲」，相當於：

台股加權指數要從22000點，漲到88000點

最大的成份股：台積電股價要從1000元，漲到4000元

台股的日成交均量要從3500億元，成長到 1.4兆元

當然還是有可能，只是絕非短時間內能達成。若用短視心態去期待一項需要長期累積的投資，結果可想而知終將失敗；當心態不穩定，自然也無法持續執行這樣的投資策略。

編輯推薦

理由四、0050的缺點

個人認為0050的兩大缺點是：50支成份股太多（大部分成份股比重不到1％）、台積電占了57％比重太高，所以要買市值型ETF也可以選擇00922、00923等其他市值型ETF，或是自己去買前10大（或前15大）台股的權值成份股的零股，根據自己對個股的喜好、營運成長...去調配持股比例。

反正現在在股市裡買零股這麼的方便，一定比去買0050更有趣得多，只是自己要花時間去多多研究個股，不過投資股票的樂趣不就在此嗎？

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 台積電 00923群益台灣ESG低碳50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 0050元大台灣50

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

0050報酬率100％、成本0元⋯他看傻求救！內行人曝原因＋解方

0050保守估17年能重返分割前股價？清流君模擬曝答案：最慘43年、樂觀10年

0050「核彈級降費」又一拆四後登場！林正鋒：006208未必現在急著賣

猜0056本季配息1.07元！存股哥「已連4穩」：配息能力不必過度擔心

相關新聞

0050手上一股都沒有！安慰自己「湊出4個」不買的理由：不是47元就比較會漲

國內基金資產規模最大的ETF：0050，1股拆成4股之後重新上市，股價變便宜之後，成交量果然爆出大量、交易熱絡，證明元大投信分拆股數的策略是成功的，但是不買的人還是不會去買，我就是其中之一。 如

26萬股民心碎了！00918貼息 去年12月來的兩季都未填息

大華優利高填息30（00918）今年第2次除息，每單位配發現金股利0.7元，19日開高走低盤中翻黑， 窘陷貼息；0091...

美股六大利多匯聚 這ETF搶搭顛覆式創新順風車

隨著TACO（Trump Always Chickens Out）交易熱潮發酵、美國企業第1季財報優於預期，以及AI科技...

00922從0到70歲都能買！知美：投入20年「240萬變848萬」

隨著理財觀念逐漸普及，台灣人開始越來越重視財商思維，尤其在懶人投資風潮帶動下，透過ETF參與台灣經濟成長已成為主流理財方式。財經專家知美近日在頻道中分享，市值型ETF不僅適合上班族與退休族，甚至連剛出

00919、0050除息！分割後甜甜價 存股族趁機撿便宜

台股18日上漲145.14點，收在22,356.73點，成交金額呈現價量齊揚。觀察73檔台股ETF近一日成交量，0050...

00757是台灣最強的ETF！直雲：已經完全地內化成我身上一部份

＊原文發文時間為6月13日 太棒了！我忘了我有統一FANG+（00757）。 粉絲提醒說我投資組合還有00757，但我剛剛為什麼發文沒有說00757？因為我根本忘了我有00757。 我去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。