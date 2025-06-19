0050手上一股都沒有！安慰自己「湊出4個」不買的理由：不是47元就比較會漲

國內基金資產規模最大的ETF：0050，1股拆成4股之後重新上市，股價變便宜之後，成交量果然爆出大量、交易熱絡，證明元大投信分拆股數的策略是成功的，但是不買的人還是不會去買，我就是其中之一。

如果要詳述不買0050的理由，寫上10多條理由都不成問題，然而每個人的投資性格、理財目的、資金狀況、風險承受度...都不一樣，所以A的理由不見得會得到B的認同，因此以下的想法大家就參考、參考囉！

理由一、現在買還是漲太多了

永遠記住！現在買分拆後一股47元多的0050，一樣等於在買分拆前一股190元的0050。所以如果你覺得這幾年以來的0050漲太多了、買不下手，現在一股47元的0050，一樣是已經漲很多的0050喔！

理由二、不是47元就比較會漲

不是47元的0050就比190元的0050更會漲、漲比較兇！因為這兩種價格不同的0050都是同一支ETF、成份股也都一樣，只有成份股的股價上漲，0050的價格才會隨之上漲，跟47元或是190元沒有關係。

理由三、47元漲回190元 需要好幾年

講到成份股，不得不提到：很多人錯過當年0050從發行價36.98元漲到190元的行情，於是現在狂買分拆後的0050，夢想著股價再漲回190元之時，就賺爛了！

然而，懷著0050這樣的「4倍夢想之漲」，相當於：

當然還是有可能，只是絕非短時間內能達成。若用短視心態去期待一項需要長期累積的投資，結果可想而知終將失敗；當心態不穩定，自然也無法持續執行這樣的投資策略。

理由四、0050的缺點

個人認為0050的兩大缺點是：50支成份股太多（大部分成份股比重不到1％）、台積電占了57％比重太高，所以要買市值型ETF也可以選擇00922、00923等其他市值型ETF，或是自己去買前10大（或前15大）台股的權值成份股的零股，根據自己對個股的喜好、營運成長...去調配持股比例。

反正現在在股市裡買零股這麼的方便，一定比去買0050更有趣得多，只是自己要花時間去多多研究個股，不過投資股票的樂趣不就在此嗎？

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