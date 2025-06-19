26萬股民心碎了！00918貼息 去年12月來的兩季都未填息
大華優利高填息30（00918）今年第2次除息，每單位配發現金股利0.7元，19日開高走低盤中翻黑， 窘陷貼息；00918截至6月13日股東人數達26萬4,052人，統計發現，在2024年6月及12月、今年3月除息後都還未填息。
00918今年第2季每單位配發現金股利0.7元，與第1季持平，去年4次的配息分別是0.7元、0.8元、0.78元、0.84元， 分別在3月18日、6月19日、9月19日、12月19日除息， 其中，3月及9月順利填息，但6月及12月則尚未填息。
00918今年3月20日除息也尚未填息，19日為今年第2次除息，是除息前最後買進日以22.59元收盤，漲幅0.49%，成交量55,878張；除息參考價21.89元，早盤以21.9元開出，一度拉升至21.91元，但盤中翻黑，一度下滑至21.71元， 陷入貼息窘境，午盤後成交量已超過4.3萬張，現金股利預計7月11日發放。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言