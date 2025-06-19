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26萬股民心碎了！00918貼息 去年12月來的兩季都未填息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大華優利高填息30（00918）今年第2次除息，每單位配發現金股利0.7元，19日開高走低盤中翻黑， 窘陷貼息。示意圖。圖／聯合報系資料照片
大華優利高填息30（00918）今年第2次除息，每單位配發現金股利0.7元，19日開高走低盤中翻黑， 窘陷貼息。示意圖。圖／聯合報系資料照片

大華優利高填息30（00918）今年第2次除息，每單位配發現金股利0.7元，19日開高走低盤中翻黑， 窘陷貼息；00918截至6月13日股東人數達26萬4,052人，統計發現，在2024年6月及12月、今年3月除息後都還未填息。

00918今年第2季每單位配發現金股利0.7元，與第1季持平，去年4次的配息分別是0.7元、0.8元、0.78元、0.84元， 分別在3月18日、6月19日、9月19日、12月19日除息， 其中，3月及9月順利填息，但6月及12月則尚未填息。

00918今年3月20日除息也尚未填息，19日為今年第2次除息，是除息前最後買進日以22.59元收盤，漲幅0.49%，成交量55,878張；除息參考價21.89元，早盤以21.9元開出，一度拉升至21.91元，但盤中翻黑，一度下滑至21.71元， 陷入貼息窘境，午盤後成交量已超過4.3萬張，現金股利預計7月11日發放。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 股利 00918大華優利高填息30 ETF

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