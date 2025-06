美股六大利多匯聚 這ETF搶搭顛覆式創新順風車

隨著TACO(Trump Always Chickens Out)交易熱潮發酵、美國企業第1季財報優於預期,以及AI科技應用全面擴散等三大利多撐腰,美股市場情緒快速回溫。聚焦顛覆式創新產業的台灣首檔海外主動式ETF—中信ARK創新主動式ETF(00983A),可望在市場多頭推動下受惠,加上美國三大政策面利多加持,包括金融監管鬆綁、降息循環延續,以及穩定幣法案過關,有望引領資金持續布局未來主流科技領域。

00983A掛牌上市的首個交易日收紅,成交量逾2.8萬張。00983A經理人唐祖蔭表示,美股市場近期掀起「TACO(Trump Always Chickens Out)」交易熱,象徵投資人普遍預期,川普即便放話課高關稅,最後終將回歸談判桌協商,使得市場對潛在關稅衝擊反應趨緩。

與此同時,5月避險基金淨流入全球股市創下歷史新高,單月淨流入額甚至超過平均值的四倍標準差,反映市場風險偏好急速升溫。美國消費者信心指數也在5月觸底反彈,歷史經驗顯示,該指數與標普500指數具有一定正相關,進一步鞏固美股短期走勢。

唐祖蔭進一步指出,截至目前,標普500成分股中有78%企業每股後盈餘(EPS)優於預期,64%營收同樣超標,展現企業基本面穩健。尤其科技類股表現最為出色,多達87%企業營收優於預期,第1季整體營收年增率高達12.5%,再次凸顯AI浪潮驅動的成長動能,為股市上攻提供充足火力。

不僅如此,唐祖蔭說,AI不再只是科技業的專利,超過4成的標普500企業已連續五季在財報中提及AI,甚至連通訊服務、金融、非核心消費等多元產業,皆將AI視為發展重心,代表AI技術已深入各行各業,推動全產業價值鏈升級,相關概念股未來成長可期。

除了市場面利多,政策面同樣助攻。唐祖蔭表示,美國金融監管有望鬆綁、降息循環持續推進,美國參議院日前更通過有「天才法案」之稱的穩定幣法案。所謂「天才法案」(Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, GENIUS Act)是美國川普政府推動的一項穩定幣監管法案,旨在穩定建立聯邦層級的監管框架。該法案要求所有穩定幣必須以1:1的比例由高質量、低風險的流動資產(如美國國債、銀行存款或實物美元)作為儲備,並接受全面審計與合規審查。另也將設立「穩定幣認證審查委員會」,由財政部、美聯準及聯邦存款保險公司成員組成,負責批准穩定幣發行商,並規範儲備資產使用用途。

此外,穩定幣發行商自有資金需與儲備資產分離。唐祖蔭表示,市場認為這法案將為數位資產與創新金融應用鋪路。而天才法案也支持去中心化金融(DeFi)發展,預計未來的DeFi賽道將因政策利多而復甦,包含Coinbase、Robinhood等區塊鏈相關概念股皆可望受惠,而日前IPO的穩定幣發行商Circle,也在政策激勵下大漲,6月18日收在199.59美元,創上市新高。且最新收盤價若與6月5日掛牌的31美元相比,不到兩周暴漲544%。凸顯市場對加密貨幣的想法鄭在積極轉變,可望對區塊鏈產業帶來正面影響。

00983A布局全球顛覆式創新產業,涵蓋AI、區塊鏈、雲端運算、生技醫療等新興科技領域,正是這波政策與科技轉型紅利的直接受惠企業。唐祖蔭建議,投資人可趁當前美股動能升溫,搭配政策推力、基本面支撐與創新科技趨勢齊備之際,將00983A納入資產配置,把握下一波全球科技應用成長的黃金契機。

