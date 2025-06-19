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美股六大利多匯聚 這ETF搶搭顛覆式創新順風車

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託ARK創新主動式ETF 00983A 預估前十大持股。（資料來源：中國信託投信整理）
中國信託ARK創新主動式ETF 00983A 預估前十大持股。（資料來源：中國信託投信整理）

隨著TACO（Trump Always Chickens Out）交易熱潮發酵、美國企業第1季財報優於預期，以及AI科技應用全面擴散等三大利多撐腰，美股市場情緒快速回溫。聚焦顛覆式創新產業的台灣首檔海外主動式ETF—中信ARK創新主動式ETF（00983A），可望在市場多頭推動下受惠，加上美國三大政策面利多加持，包括金融監管鬆綁、降息循環延續，以及穩定幣法案過關，有望引領資金持續布局未來主流科技領域。

00983A掛牌上市的首個交易日收紅，成交量逾2.8萬張。00983A經理人唐祖蔭表示，美股市場近期掀起「TACO（Trump Always Chickens Out）」交易熱，象徵投資人普遍預期，川普即便放話課高關稅，最後終將回歸談判桌協商，使得市場對潛在關稅衝擊反應趨緩。

與此同時，5月避險基金淨流入全球股市創下歷史新高，單月淨流入額甚至超過平均值的四倍標準差，反映市場風險偏好急速升溫。美國消費者信心指數也在5月觸底反彈，歷史經驗顯示，該指數與標普500指數具有一定正相關，進一步鞏固美股短期走勢。

唐祖蔭進一步指出，截至目前，標普500成分股中有78%企業每股後盈餘（EPS）優於預期，64%營收同樣超標，展現企業基本面穩健。尤其科技類股表現最為出色，多達87%企業營收優於預期，第1季整體營收年增率高達12.5%，再次凸顯AI浪潮驅動的成長動能，為股市上攻提供充足火力。

不僅如此，唐祖蔭說，AI不再只是科技業的專利，超過4成的標普500企業已連續五季在財報中提及AI，甚至連通訊服務、金融、非核心消費等多元產業，皆將AI視為發展重心，代表AI技術已深入各行各業，推動全產業價值鏈升級，相關概念股未來成長可期。

除了市場面利多，政策面同樣助攻。唐祖蔭表示，美國金融監管有望鬆綁、降息循環持續推進，美國參議院日前更通過有「天才法案」之稱的穩定幣法案。所謂「天才法案」（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act, GENIUS Act）是美國川普政府推動的一項穩定幣監管法案，旨在穩定建立聯邦層級的監管框架。該法案要求所有穩定幣必須以1:1的比例由高質量、低風險的流動資產（如美國國債、銀行存款或實物美元）作為儲備，並接受全面審計與合規審查。另也將設立「穩定幣認證審查委員會」，由財政部、美聯準及聯邦存款保險公司成員組成，負責批准穩定幣發行商，並規範儲備資產使用用途。

此外，穩定幣發行商自有資金需與儲備資產分離。唐祖蔭表示，市場認為這法案將為數位資產與創新金融應用鋪路。而天才法案也支持去中心化金融（DeFi）發展，預計未來的DeFi賽道將因政策利多而復甦，包含Coinbase、Robinhood等區塊鏈相關概念股皆可望受惠，而日前IPO的穩定幣發行商Circle，也在政策激勵下大漲，6月18日收在199.59美元，創上市新高。且最新收盤價若與6月5日掛牌的31美元相比，不到兩周暴漲544%。凸顯市場對加密貨幣的想法鄭在積極轉變，可望對區塊鏈產業帶來正面影響。

00983A布局全球顛覆式創新產業，涵蓋AI、區塊鏈、雲端運算、生技醫療等新興科技領域，正是這波政策與科技轉型紅利的直接受惠企業。唐祖蔭建議，投資人可趁當前美股動能升溫，搭配政策推力、基本面支撐與創新科技趨勢齊備之際，將00983A納入資產配置，把握下一波全球科技應用成長的黃金契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 美國 AI 00983A中國信託ARK創新主動式ETF

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