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00922從0到70歲都能買！知美：投入20年「240萬變848萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
知美推薦00922作為市值型ETF新選擇，控管台積電比重、更貼近大盤結構，適合從0歲到70歲打造專屬財富坡道。示意圖／聯合報系資料照片
知美推薦00922作為市值型ETF新選擇，控管台積電比重、更貼近大盤結構，適合從0歲到70歲打造專屬財富坡道。示意圖／聯合報系資料照片

隨著理財觀念逐漸普及，台灣人開始越來越重視財商思維，尤其在懶人投資風潮帶動下，透過ETF參與台灣經濟成長已成為主流理財方式。財經專家知美近日在頻道中分享，市值型ETF不僅適合上班族與退休族，甚至連剛出生的嬰兒都能開始透過定期定額，參與台股長期成長的紅利，建議運用更趨近大盤的ETF國泰台灣領袖50（00922）來長期投資，利用巴菲特「滾雪球理論」累積資產，打造屬於自己的財富坡道。

知美於YouTube以「0歲~70歲開始投資，選擇趨近大盤的市值型ETF 00922」為題分享，投資的本質不只是資產增長，更是為了實現財務自由與生活品質的提升，他引用巴菲特的名言「人生就像滾雪球，只要找到足夠濕的雪，加上足夠長的坡道，雪球就會越滾越大」對應到投資世界，這代表選擇長期穩定成長的標的，加上時間的複利效應，將有機會累積可觀成果。

以台股為例，知美表示，根據過去20年大盤指數的表現，即使歷經金融海嘯、新冠疫情等重大事件，長期趨勢仍然向上。若每月投入1萬元、持續20年，總投入240萬元，最終含息報酬可達848萬元，報酬率高達253%。

在眾多大盤型ETF中，知美特別點名00922作為新一代市值型ETF的代表。他指出，00922自掛牌以來規模與受益人數快速成長，截至2025年6月6日，基金規模達324.66億元，年增率高達554%；受益人數則突破14萬人，成長578%。隨著規模擴大，國泰投信也於5月13日正式調降00922的經理費與保管費，實際經理費約為0.18%，進一步提升投資效率。

知美表示，00922的成分股設計也成為其一大亮點，在傳統大盤型ETF中，台積電的權重往往超過50%，與實際大盤權重（約36.7%）產生落差，00922的台積電權重則控制在30%，更貼近大盤結構。隨著金管會於5月鬆綁「台積電條款」，未來00922在成分股配置上將有更大彈性，有望進一步貼近市場表現。此外，00922聚焦台灣50家領袖級企業，其中約七成成分股與輝達執行長黃仁勳來台時背板上的企業名單重疊，顯示其高度聚焦台灣科技產業發展趨勢。

知美提醒，投資人常因市場波動而猶豫不決，但其實下跌時正是實施「微笑曲線策略」的好時機，透過定期定額，在市場低點持續投入，可有效降低平均持有成本，待市場回升時提高潛在報酬。最後也總結，「不論是0歲還是70歲，今天都是開始投資、打造財富坡道的最佳時機」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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